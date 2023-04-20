Генерал Блашко: Чехия не знает, что делать при частичной мобилизации

20 апреля 2023 в 06:52 Размер текста - 17 +

В Чехии не выстроена система рассылки повесток Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чехия не знает как действовать при частичной мобилизации в случае обострения взаимоотношений с Россией. Об этом заявил генерал и депутат Европарламента Гинек Блашко. Он отметил, что сейчас в стране не выстроена система рассылки повесток, а также не подготовлены условия для содержания и подготовки бойцов. «Сегодня мы даже не понимаем, как вручать повестки в случае мобилизациии. Я даже не представляю, где бы они нашли место для размещения этих 50 тысяч солдат. Все казармы распроданы, и нигде ничего нет, а те, которые остались, рассчитаны примерно на то число солдат, которые служат в нашей профессиональной армии», — передает слова Блашко Parlamentní listy. Он предположил, что при обострении вооруженного конфликта на территории Чехии, гражданам страны «пришлось бы очень туго», так как при интенсивных боях, пришлось бы активно восполнять ряды солдат. Блашко отметил, что при таком раскладе можно быстро проиграть в конфликте. В России частичная мобилизация прошла осенью 2022 года. Решение было принято 21 сентября на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Во всех регионах для семей участников спецоперации предоставлена социальная поддержка. К примеру, поддержка коснулась примерно 24 тысяч членов семей москвичей. Среди прочего членам семей мобилизованных была выплачена единовременная социальная помощь, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чехия не знает как действовать при частичной мобилизации в случае обострения взаимоотношений с Россией. Об этом заявил генерал и депутат Европарламента Гинек Блашко. Он отметил, что сейчас в стране не выстроена система рассылки повесток, а также не подготовлены условия для содержания и подготовки бойцов. «Сегодня мы даже не понимаем, как вручать повестки в случае мобилизациии. Я даже не представляю, где бы они нашли место для размещения этих 50 тысяч солдат. Все казармы распроданы, и нигде ничего нет, а те, которые остались, рассчитаны примерно на то число солдат, которые служат в нашей профессиональной армии», — передает слова Блашко Parlamentní listy. Он предположил, что при обострении вооруженного конфликта на территории Чехии, гражданам страны «пришлось бы очень туго», так как при интенсивных боях, пришлось бы активно восполнять ряды солдат. Блашко отметил, что при таком раскладе можно быстро проиграть в конфликте. В России частичная мобилизация прошла осенью 2022 года. Решение было принято 21 сентября на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Во всех регионах для семей участников спецоперации предоставлена социальная поддержка. К примеру, поддержка коснулась примерно 24 тысяч членов семей москвичей. Среди прочего членам семей мобилизованных была выплачена единовременная социальная помощь, пишет RT.