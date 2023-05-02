Путин наградил орденом дирижера Гергиева

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин наградил Валерия Гергиева Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом второй степени «За заслуги перед Отечеством» художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Гергиева Валерия Абисаловича орденом „За заслуги перед Отечеством“ второй степени», — уточняется в указе. Приказ датирован 2 мая.

Ранее Валерий Гергиев встречался с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В ходе встречи он отметил профессионализм музыкантов Свердловской филармонии.

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Президент РФ Владимир Путин наградил орденом второй степени «За заслуги перед Отечеством» художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Гергиева Валерия Абисаловича орденом „За заслуги перед Отечеством“ второй степени», — уточняется в указе. Приказ датирован 2 мая. Ранее Валерий Гергиев встречался с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В ходе встречи он отметил профессионализм музыкантов Свердловской филармонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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