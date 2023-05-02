Путин наградил орденом дирижера Гергиева

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом второй степени «За заслуги перед Отечеством» художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Гергиева Валерия Абисаловича орденом „За заслуги перед Отечеством“ второй степени», — уточняется в
Ранее Валерий Гергиев встречался с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В ходе встречи он отметил профессионализм музыкантов Свердловской филармонии.
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