В Москве нарушилась работа всех GPS-сервисов

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, садовое кольцо
В Москве сбои в работе GPS, сообщает «Ситидрайв» Фото:

В каршеринге «Ситидрайв» появились проблемы с работой GPS-сервисов в Москве. Об этом сообщает пресс-служба каршеринга. «Яндекс» подтвердил сбои GPS по всему городу.

«Сбои GPS в центре Москвы. Пожалуйста, постарайтесь объезжать область внутри Садового кольца — сейчас она перекрыта», — говорится в сообщении telegram-канала «Ситидрайв». Там уточнили, что сбои происходят по всей Москве, но заметнее всего они внутри Садового кольца.

Как сообщают пользователи приложения, сбой связан с вызовом такси на нужную точку, неправильным отображением машин на карте и постановкой пешеходных маршрутов. «Яндекс» подтвердил сбои. Там уточнили, что проблемы проявляются во всех службах, работа которых связана с GPS.

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В каршеринге «Ситидрайв» появились проблемы с работой GPS-сервисов в Москве. Об этом сообщает пресс-служба каршеринга. «Яндекс» подтвердил сбои GPS по всему городу. «Сбои GPS в центре Москвы. Пожалуйста, постарайтесь объезжать область внутри Садового кольца — сейчас она перекрыта», — говорится в сообщении telegram-канала «Ситидрайв». Там уточнили, что сбои происходят по всей Москве, но заметнее всего они внутри Садового кольца. Как сообщают пользователи приложения, сбой связан с вызовом такси на нужную точку, неправильным отображением машин на карте и постановкой пешеходных маршрутов. «Яндекс» подтвердил сбои. Там уточнили, что проблемы проявляются во всех службах, работа которых связана с GPS.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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