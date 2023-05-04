В Москве нарушилась работа всех GPS-сервисов

В каршеринге «Ситидрайв» появились проблемы с работой GPS-сервисов в Москве. Об этом сообщает пресс-служба каршеринга. «Яндекс» подтвердил сбои GPS по всему городу.
«Сбои GPS в центре Москвы. Пожалуйста, постарайтесь объезжать область внутри Садового кольца — сейчас она перекрыта», — говорится в сообщении telegram-канала «Ситидрайв». Там уточнили, что сбои происходят по всей Москве, но заметнее всего они внутри Садового кольца.
Как сообщают пользователи приложения, сбой связан с вызовом такси на нужную точку, неправильным отображением машин на карте и постановкой пешеходных маршрутов. «Яндекс» подтвердил сбои. Там уточнили, что проблемы проявляются во всех службах, работа которых связана с GPS.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!