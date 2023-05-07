В Подмосковье мужчине оторвало кисть самодельной взрывчаткой

В Подмосковье у мужчины по имени Евгений в руках сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), из-за чего он потерял кисть и получил контузию правого глаза. Об этом пишет ряд telegram-каналов.
«Все произошло накануне в лесу деревни Взгляднево Сергиево-Посадского района. В руках у Евгения сдетонировала взрывчатка. <…> В результате взрыва мужчине оторвало кисть», — написали в telegram-канале Mash. В СМИ также уточнили, что врачи зафиксировали у пострадавшего осколочные ранения и контузию правого глаза.
По данным канала SHOT, мужчина находился с приятелем в походе. По дороге в больницу мужчина заявил, что увлекался химией и сам смастерил взрывное устройство. В telegram-канале уточнили, что на данный момент неизвестно, что за приспособление принес с собой в поход потерпевший. В СМИ также заявили, что ранее он был судим за «Незаконный оборот сильнодействующих веществ».
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