В Подмосковье мужчине оторвало кисть самодельной взрывчаткой

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Мужчина сам собрал взрывное устройство Фото:

В Подмосковье у мужчины по имени Евгений в руках сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), из-за чего он потерял кисть и получил контузию правого глаза. Об этом пишет ряд telegram-каналов.

«Все произошло накануне в лесу деревни Взгляднево Сергиево-Посадского района. В руках у Евгения сдетонировала взрывчатка. <…> В результате взрыва мужчине оторвало кисть», — написали в telegram-канале Mash. В СМИ также уточнили, что врачи зафиксировали у пострадавшего осколочные ранения и контузию правого глаза.

По данным канала SHOT, мужчина находился с приятелем в походе. По дороге в больницу мужчина заявил, что увлекался химией и сам смастерил взрывное устройство. В telegram-канале уточнили, что на данный момент неизвестно, что за приспособление принес с собой в поход потерпевший. В СМИ также заявили, что ранее он был судим за «Незаконный оборот сильнодействующих веществ».

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В Подмосковье у мужчины по имени Евгений в руках сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), из-за чего он потерял кисть и получил контузию правого глаза. Об этом пишет ряд telegram-каналов. «Все произошло накануне в лесу деревни Взгляднево Сергиево-Посадского района. В руках у Евгения сдетонировала взрывчатка. <…> В результате взрыва мужчине оторвало кисть», — написали в telegram-канале Mash. В СМИ также уточнили, что врачи зафиксировали у пострадавшего осколочные ранения и контузию правого глаза. По данным канала SHOT, мужчина находился с приятелем в походе. По дороге в больницу мужчина заявил, что увлекался химией и сам смастерил взрывное устройство. В telegram-канале уточнили, что на данный момент неизвестно, что за приспособление принес с собой в поход потерпевший. В СМИ также заявили, что ранее он был судим за «Незаконный оборот сильнодействующих веществ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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