У Крымского моста после атак Киева образовалась пробка из 1200 машин

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка (архивное фото) Фото:

У Крымского моста в очередях со стороны Тамани и Керчи в общей сложности в пробке стоят более 1200 машин. Об этом сообщает telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация», освещающий работу переправы.

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«Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 561 транспортное средство, время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи в очереди находится 711 транспортных средств, время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении telegram-канала.

Ранее ВСУ дважды за несколько часов пытались атаковать Крымский мост модифицированными зенитными ракетами. Из-за этого движение по мосту ограничивали. В Минобороны РФ сообщали, что в результате попыток Киева разрушить мост пострадавших и разрушений нет. Сейчас, уверяют в telegram-канале, движение автотранспорта полностью восстановлено.

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У Крымского моста в очередях со стороны Тамани и Керчи в общей сложности в пробке стоят более 1200 машин. Об этом сообщает telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация», освещающий работу переправы. «Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 561 транспортное средство, время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи в очереди находится 711 транспортных средств, время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении telegram-канала. Ранее ВСУ дважды за несколько часов пытались атаковать Крымский мост модифицированными зенитными ракетами. Из-за этого движение по мосту ограничивали. В Минобороны РФ сообщали, что в результате попыток Киева разрушить мост пострадавших и разрушений нет. Сейчас, уверяют в telegram-канале, движение автотранспорта полностью восстановлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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