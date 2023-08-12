У Крымского моста после атак Киева образовалась пробка из 1200 машин 12 августа 2023 в 19:26 Размер текста - 17 + На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка (архивное фото) Фото: Официальный сайт «Крымский мост» У Крымского моста в очередях со стороны Тамани и Керчи в общей сложности в пробке стоят более 1200 машин. Об этом сообщает telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация», освещающий работу переправы. Новость по теме Киев трижды за день атаковал Крым: главное к этому часу «Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 561 транспортное средство, время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи в очереди находится 711 транспортных средств, время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении telegram-канала . Ранее ВСУ дважды за несколько часов пытались атаковать Крымский мост модифицированными зенитными ракетами. Из-за этого движение по мосту ограничивали. В Минобороны РФ сообщали, что в результате попыток Киева разрушить мост пострадавших и разрушений нет. Сейчас, уверяют в telegram-канале, движение автотранспорта полностью восстановлено. У Крымского моста в очередях со стороны Тамани и Керчи в общей сложности в пробке стоят более 1200 машин. Об этом сообщает telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация», освещающий работу переправы. «Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 561 транспортное средство, время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи в очереди находится 711 транспортных средств, время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении telegram-канала. Ранее ВСУ дважды за несколько часов пытались атаковать Крымский мост модифицированными зенитными ракетами. Из-за этого движение по мосту ограничивали. В Минобороны РФ сообщали, что в результате попыток Киева разрушить мост пострадавших и разрушений нет. Сейчас, уверяют в telegram-канале, движение автотранспорта полностью восстановлено. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям