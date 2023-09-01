СБУ заочно обвинила Эллу Памфилову

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Элла Памфилова обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова была обвинена Службой безопасности Украины (СБУ) в нарушении территориальной целостности Украины. Об этом заявили в Офисе Генеральной прокуратуры Украины.

«Памфилова подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины», — сообщается в telegram-канале Генпрокуратуры. Там добавили, что подозреваемая активно поддерживала проведение референдумов на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, размещая информационные материалы на официальных веб-сайтах ЦИК РФ.

Ранее в результате проведенных референдумов территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей вошли в состав Российской Федерации. Плебисциты прошли осенью 2022 года.

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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова была обвинена Службой безопасности Украины (СБУ) в нарушении территориальной целостности Украины. Об этом заявили в Офисе Генеральной прокуратуры Украины. «Памфилова подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины», — сообщается в telegram-канале Генпрокуратуры. Там добавили, что подозреваемая активно поддерживала проведение референдумов на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, размещая информационные материалы на официальных веб-сайтах ЦИК РФ. Ранее в результате проведенных референдумов территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей вошли в состав Российской Федерации. Плебисциты прошли осенью 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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