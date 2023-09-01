СБУ заочно обвинила Эллу Памфилову

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова была обвинена Службой безопасности Украины (СБУ) в нарушении территориальной целостности Украины. Об этом заявили в Офисе Генеральной прокуратуры Украины.
«Памфилова подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины», — сообщается в telegram-канале Генпрокуратуры. Там добавили, что подозреваемая активно поддерживала проведение референдумов на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, размещая информационные материалы на официальных веб-сайтах ЦИК РФ.
Ранее в результате проведенных референдумов территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей вошли в состав Российской Федерации. Плебисциты прошли осенью 2022 года.
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