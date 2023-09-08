Власти РФ сообщили о передаче активов Volvo россиянину

Российский бизнесмен Игорь Ким получил активы Volvo
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Калуга после ухода автопрома, вольво, volvo
Активы Volvo переданы российскому инвестору Фото:

Активы шведского автоконцерна Volvo в РФ перешли российскому бизнесмену Игорю Киму. Такая информация следует из Единого государственного реестра юридических лиц, об этом сообщили и в Минпромторге.

«Ряд дочерних структур шведского автоконцерна Volvo в России, включая завод по производству грузовиков в Калуге, перешли под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима», — передает «Интерфакс», ссылаясь на данные из реестра и комментарий от Минпромторга РФ. Отмечается, что полный контроль Ким имеет над компанией «Стоков Конструкция», которая ранее носила название «Вольво Строительная Техника Восток». В правление Экспобанка Кима входил гендиректор автозавода Volvo в Калуге.

Иностранные компании, в том числе и автоконцерны, начали уходить из России после начала ей спецоперации на Украине. Ранее автопроизводитель Nissan передал гарантийные полномочия компании «АвтоВАЗ». Теперь последняя будет заниматься ремонтом автомобилей российских владельцев японских автомобилей.

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Активы шведского автоконцерна Volvo в РФ перешли российскому бизнесмену Игорю Киму. Такая информация следует из Единого государственного реестра юридических лиц, об этом сообщили и в Минпромторге. «Ряд дочерних структур шведского автоконцерна Volvo в России, включая завод по производству грузовиков в Калуге, перешли под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима», — передает «Интерфакс», ссылаясь на данные из реестра и комментарий от Минпромторга РФ. Отмечается, что полный контроль Ким имеет над компанией «Стоков Конструкция», которая ранее носила название «Вольво Строительная Техника Восток». В правление Экспобанка Кима входил гендиректор автозавода Volvo в Калуге. Иностранные компании, в том числе и автоконцерны, начали уходить из России после начала ей спецоперации на Украине. Ранее автопроизводитель Nissan передал гарантийные полномочия компании «АвтоВАЗ». Теперь последняя будет заниматься ремонтом автомобилей российских владельцев японских автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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