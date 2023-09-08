Власти РФ сообщили о передаче активов Volvo россиянину

Активы шведского автоконцерна Volvo в РФ перешли российскому бизнесмену Игорю Киму. Такая информация следует из Единого государственного реестра юридических лиц, об этом сообщили и в Минпромторге.
«Ряд дочерних структур шведского автоконцерна Volvo в России, включая завод по производству грузовиков в Калуге, перешли под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима», — передает «Интерфакс», ссылаясь на данные из реестра и комментарий от Минпромторга РФ. Отмечается, что полный контроль Ким имеет над компанией «Стоков Конструкция», которая ранее носила название «Вольво Строительная Техника Восток». В правление Экспобанка Кима входил гендиректор автозавода Volvo в Калуге.
Иностранные компании, в том числе и автоконцерны, начали уходить из России после начала ей спецоперации на Украине. Ранее автопроизводитель Nissan передал гарантийные полномочия компании «АвтоВАЗ». Теперь последняя будет заниматься ремонтом автомобилей российских владельцев японских автомобилей.
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