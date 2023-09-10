Премьер Индии на G20 намотал на Лаврова шарф. Видео

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Саммит G20, моди нарендра
Нарендра Моди подарил Сергею Лаврову шарф из ткани хади Фото:

Индийский премьер-министр Нарендра Моди преподнес российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову особый подарок во время саммита G20 — шарф, разработанный из ткани хади, созданной политическим деятелем Махатмой Ганди. Шарф, выполненный в бежевом цвете, украшен символами, специально созданными для председательства Индии в «большой двадцатке».

Встреча премьера Индии и министра Лаврова прошла в мемориальном комплексе Радж-Гхат. Там находится платформа из черного мрамора с вечным огнем, посвященная Махатме Ганди. Платформа рассоложена на месте кремации политика, которая произошла 31 января 1948 года.

Саммит G20 проходит в Нью-Дели 9—10 сентября. Основные участники включают США, Россию, Великобританию, Францию, Германию, Китай и другие страны. Президент России Владимир Путин отказался от участия в мероприятии. Вместо него в Индию прибыл Сергей Лавров.

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Индийский премьер-министр Нарендра Моди преподнес российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову особый подарок во время саммита G20 — шарф, разработанный из ткани хади, созданной политическим деятелем Махатмой Ганди. Шарф, выполненный в бежевом цвете, украшен символами, специально созданными для председательства Индии в «большой двадцатке». Встреча премьера Индии и министра Лаврова прошла в мемориальном комплексе Радж-Гхат. Там находится платформа из черного мрамора с вечным огнем, посвященная Махатме Ганди. Платформа рассоложена на месте кремации политика, которая произошла 31 января 1948 года. Саммит G20 проходит в Нью-Дели 9—10 сентября. Основные участники включают США, Россию, Великобританию, Францию, Германию, Китай и другие страны. Президент России Владимир Путин отказался от участия в мероприятии. Вместо него в Индию прибыл Сергей Лавров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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