Артиллеристы ВС РФ сорвали наступление ВСУ

11 сентября 2023 в 07:15 Размер текста - 17 +

Артиллеристы ВС РФ поразили бронетехнику ВСУ на южно-донецком направлении, заявил Олег Чехов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Артиллеристы группировки «Восток» сорвали попытку украинских войск перейти в наступление на южно-донецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. «Артиллеристам удалось поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление», — передает слова Чехова РИА Новости. Он добавил, что российские войска успешно удержали свои позиции. Военнослужащие группировки «Восток» продемонстрировали мужество и профессионализм при выполнении боевых задач, заключил Чехов

Артиллеристы группировки «Восток» сорвали попытку украинских войск перейти в наступление на южно-донецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. «Артиллеристам удалось поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление», — передает слова Чехова РИА Новости. Он добавил, что российские войска успешно удержали свои позиции. Военнослужащие группировки «Восток» продемонстрировали мужество и профессионализм при выполнении боевых задач, заключил Чехов