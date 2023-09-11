Артиллеристы ВС РФ сорвали наступление ВСУ

Артиллеристы ВС РФ поразили бронетехнику ВСУ на южно-донецком направлении, заявил Олег Чехов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Артиллеристы группировки «Восток» сорвали попытку украинских войск перейти в наступление на южно-донецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«Артиллеристам удалось поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление», — передает слова Чехова РИА Новости. Он добавил, что российские войска успешно удержали свои позиции. Военнослужащие группировки «Восток» продемонстрировали мужество и профессионализм при выполнении боевых задач, заключил Чехов
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