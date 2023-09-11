Артиллеристы ВС РФ сорвали наступление ВСУ

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Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
Артиллеристы ВС РФ поразили бронетехнику ВСУ на южно-донецком направлении, заявил Олег Чехов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Артиллеристы группировки «Восток» сорвали попытку украинских войск перейти в наступление на южно-донецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Артиллеристам удалось поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление», — передает слова Чехова РИА Новости. Он добавил, что российские войска успешно удержали свои позиции. Военнослужащие группировки «Восток» продемонстрировали мужество и профессионализм при выполнении боевых задач, заключил Чехов

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Артиллеристы группировки «Восток» сорвали попытку украинских войск перейти в наступление на южно-донецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. «Артиллеристам удалось поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление», — передает слова Чехова РИА Новости. Он добавил, что российские войска успешно удержали свои позиции. Военнослужащие группировки «Восток» продемонстрировали мужество и профессионализм при выполнении боевых задач, заключил Чехов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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