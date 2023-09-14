Re:Store впервые меняет логотип и расширяет ассортимент

14 сентября 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

После ребрединга вывеска Re:Store станет одноцветной Фото: Размик Закарян © URA.RU Магазин Re:Store впервые решил сменить логотип и расширить ассортимент. Об этом заявил президент Inventive Retail Group Тихон Смыков на презентации новой точки в Москве. «Мы хотим построить обновленную розничную сеть <…> В рамках изменений двухцветный логотип „re:Store“ с двоеточием посередине меняется на „restore:“, с двоеточием в конце», — сообщил Тихон Смыков, его слова передает ТАСС. Новый логотип будет черно-белым. Смыков отметил, что компания хочет уйти от просто магазина гаджетов, став «окном в мир технологий». Поэтому в магазине будет представлено больше продукции и других брендов. Такие изменения в компании происходят впервые. Ретейлер отмечает, что это связано с изменениями стратегии и позиционировании компании. После этих изменений планируется открывать магазины с площадью 200 квадратных метров, что на 100 квадратных метров больше средней площади существующих точек. Магазин с 2022 года приступил к расширению ассортимента. Посетители могут купить там не только продукцию Apple. Ранее компания презентовала новый iPhone 15, в который вошли технологии, давно известные рынку.

Магазин Re:Store впервые решил сменить логотип и расширить ассортимент. Об этом заявил президент Inventive Retail Group Тихон Смыков на презентации новой точки в Москве. «Мы хотим построить обновленную розничную сеть <…> В рамках изменений двухцветный логотип „re:Store“ с двоеточием посередине меняется на „restore:“, с двоеточием в конце», — сообщил Тихон Смыков, его слова передает ТАСС. Новый логотип будет черно-белым. Смыков отметил, что компания хочет уйти от просто магазина гаджетов, став «окном в мир технологий». Поэтому в магазине будет представлено больше продукции и других брендов. Такие изменения в компании происходят впервые. Ретейлер отмечает, что это связано с изменениями стратегии и позиционировании компании. После этих изменений планируется открывать магазины с площадью 200 квадратных метров, что на 100 квадратных метров больше средней площади существующих точек. Магазин с 2022 года приступил к расширению ассортимента. Посетители могут купить там не только продукцию Apple. Ранее компания презентовала новый iPhone 15, в который вошли технологии, давно известные рынку.