21 сентября 2023

Глава МИД Азербайджана осудил Армению за обращение к ООН по ситуации в Карабахе

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МИД Азербайджана попросил Армению не нарушать суверенитет Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов осудил Армению за обращение к ООН по ситуации в Карабахе. Свою претензию министр озвучил на заседании Совета Безопасности ООН.

«Обращение Армении к Совбезу ООН связано с локальными антитеррористическими мероприятиями, которые Азербайджан предпринимал на своей территории. Это проходило в полном соответствии с международным правом», — заявил Байрамов в СБ ООН, передает РИА Новости.

По этой причине он назвал обращение Армении в СБ явным нарушением требований Устава ООН. По мнению главы МИД Азербайджана, Армения своим обращением нарушает суверенитет и территориальную целостность другого государства.

Ранее 19 сентября Азербайджан применил высокоточное оружие по позициям ВС Армении. На территории Нагорного Карабаха Азербайджаном были начаты «антитеррористические мероприятия». Россия призвала Армению и Азербайджан прекратить кровопролитие. Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев объяснил, что основной целью операции Азербайджана в Нагорном Карабахе является уничтожение военной инфраструктуры нелегитимного режима. 21 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос по Нагорному Карабаху решен. Несмотря на это, глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал Совбез ООН направить миссию ООН в Карабах. По мнению Армении, в ООН должны незамедлительно дать оценку гуманитарной ситуации в зоне конфликта.

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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов осудил Армению за обращение к ООН по ситуации в Карабахе. Свою претензию министр озвучил на заседании Совета Безопасности ООН. «Обращение Армении к Совбезу ООН связано с локальными антитеррористическими мероприятиями, которые Азербайджан предпринимал на своей территории. Это проходило в полном соответствии с международным правом», — заявил Байрамов в СБ ООН, передает РИА Новости. По этой причине он назвал обращение Армении в СБ явным нарушением требований Устава ООН. По мнению главы МИД Азербайджана, Армения своим обращением нарушает суверенитет и территориальную целостность другого государства. Ранее 19 сентября Азербайджан применил высокоточное оружие по позициям ВС Армении. На территории Нагорного Карабаха Азербайджаном были начаты «антитеррористические мероприятия». Россия призвала Армению и Азербайджан прекратить кровопролитие. Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев объяснил, что основной целью операции Азербайджана в Нагорном Карабахе является уничтожение военной инфраструктуры нелегитимного режима. 21 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос по Нагорному Карабаху решен. Несмотря на это, глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал Совбез ООН направить миссию ООН в Карабах. По мнению Армении, в ООН должны незамедлительно дать оценку гуманитарной ситуации в зоне конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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