Глава МИД Азербайджана осудил Армению за обращение к ООН по ситуации в Карабахе 22 сентября 2023 в 02:29 Размер текста - 17 + МИД Азербайджана попросил Армению не нарушать суверенитет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов осудил Армению за обращение к ООН по ситуации в Карабахе. Свою претензию министр озвучил на заседании Совета Безопасности ООН. «Обращение Армении к Совбезу ООН связано с локальными антитеррористическими мероприятиями, которые Азербайджан предпринимал на своей территории. Это проходило в полном соответствии с международным правом», — заявил Байрамов в СБ ООН, передает РИА Новости. По этой причине он назвал обращение Армении в СБ явным нарушением требований Устава ООН. По мнению главы МИД Азербайджана, Армения своим обращением нарушает суверенитет и территориальную целостность другого государства. Ранее 19 сентября Азербайджан применил высокоточное оружие по позициям ВС Армении. На территории Нагорного Карабаха Азербайджаном были начаты «антитеррористические мероприятия». Россия призвала Армению и Азербайджан прекратить кровопролитие. Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев объяснил, что основной целью операции Азербайджана в Нагорном Карабахе является уничтожение военной инфраструктуры нелегитимного режима. 21 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос по Нагорному Карабаху решен. Несмотря на это, глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал Совбез ООН направить миссию ООН в Карабах. По мнению Армении, в ООН должны незамедлительно дать оценку гуманитарной ситуации в зоне конфликта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов осудил Армению за обращение к ООН по ситуации в Карабахе. Свою претензию министр озвучил на заседании Совета Безопасности ООН. «Обращение Армении к Совбезу ООН связано с локальными антитеррористическими мероприятиями, которые Азербайджан предпринимал на своей территории. Это проходило в полном соответствии с международным правом», — заявил Байрамов в СБ ООН, передает РИА Новости. По этой причине он назвал обращение Армении в СБ явным нарушением требований Устава ООН. По мнению главы МИД Азербайджана, Армения своим обращением нарушает суверенитет и территориальную целостность другого государства. Ранее 19 сентября Азербайджан применил высокоточное оружие по позициям ВС Армении. На территории Нагорного Карабаха Азербайджаном были начаты «антитеррористические мероприятия». Россия призвала Армению и Азербайджан прекратить кровопролитие. Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев объяснил, что основной целью операции Азербайджана в Нагорном Карабахе является уничтожение военной инфраструктуры нелегитимного режима. 21 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос по Нагорному Карабаху решен. Несмотря на это, глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал Совбез ООН направить миссию ООН в Карабах. По мнению Армении, в ООН должны незамедлительно дать оценку гуманитарной ситуации в зоне конфликта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям