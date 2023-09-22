Кому повысят зарплаты в октябре

Адвокат Нефедовский: в октябре повысят зарплаты работающим в госструктурах
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Зарплаты будут повышены госслужащим и сотрудникам силовых ведомств Фото:

В октябре 2023 года будут проиндексированы зарплаты. Власти уже объявили каким категориям граждан и на сколько повысят выплаты. Об этом сообщил адвокат и кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский.

«Сюда входят государственные служащие, военнослужащие и различные сотрудники силовых ведомств», — рассказал Нефедовский интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Для этих категорий граждан зарплату повысят примерно на 10,5%. Работникам из государственных структур, которые не являются госслужащими, зарплату повысят примерно на 5,5%.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин задал планку по переходу к экономике высоких зарплат. Он планирует сделать это в ближайшее десятилетие.

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В октябре 2023 года будут проиндексированы зарплаты. Власти уже объявили каким категориям граждан и на сколько повысят выплаты. Об этом сообщил адвокат и кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский. «Сюда входят государственные служащие, военнослужащие и различные сотрудники силовых ведомств», — рассказал Нефедовский интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Для этих категорий граждан зарплату повысят примерно на 10,5%. Работникам из государственных структур, которые не являются госслужащими, зарплату повысят примерно на 5,5%. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин задал планку по переходу к экономике высоких зарплат. Он планирует сделать это в ближайшее десятилетие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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