Кому повысят зарплаты в октябре

В октябре 2023 года будут проиндексированы зарплаты. Власти уже объявили каким категориям граждан и на сколько повысят выплаты. Об этом сообщил адвокат и кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский.
«Сюда входят государственные служащие, военнослужащие и различные сотрудники силовых ведомств», — рассказал Нефедовский интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Для этих категорий граждан зарплату повысят примерно на 10,5%. Работникам из государственных структур, которые не являются госслужащими, зарплату повысят примерно на 5,5%.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин задал планку по переходу к экономике высоких зарплат. Он планирует сделать это в ближайшее десятилетие.
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