Россиянам объяснили, кто получит самую большую пенсию

Максимальный размер пенсии могут получить госслужащие высшего ранга, космонавты и заслуженные летчики. Об этом заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«Большие пенсии получают космонавты, заслуженные летчики, государственные служащие высокого ранга. Их пенсии могут достигать нескольких сотен тысяч рублей в месяц», — передает слова Людмилы Ивановы-Швец «Прайм».
Размер зарплаты в период работы не является гарантией, что гражданин будет получать высокую пенсию. На размер пенсионных выплат влияет стаж работы в компании — чем он выше, тем выше будет и пенсия, добавила Людмила Иванова-Швец.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила, что пенсия в России увеличится с 1 января. Также вице-спикер Госдумы Борис Чернышов внес законопроект, предполагающий выплату 13-й пенсии перед днем рождения получателя, передает RT.
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