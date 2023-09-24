Россиянам объяснили, кто получит самую большую пенсию Экономист Иванова-Швец: у госслужащих есть право на максимальную пенсию 25 сентября 2023 в 03:43 Размер текста - 17 + На размер пенсии влияет стаж работы в компании, считает Людмила Иванова-Швец Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Максимальный размер пенсии могут получить госслужащие высшего ранга, космонавты и заслуженные летчики. Об этом заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. «Большие пенсии получают космонавты, заслуженные летчики, государственные служащие высокого ранга. Их пенсии могут достигать нескольких сотен тысяч рублей в месяц», — передает слова Людмилы Ивановы-Швец «Прайм». Размер зарплаты в период работы не является гарантией, что гражданин будет получать высокую пенсию. На размер пенсионных выплат влияет стаж работы в компании — чем он выше, тем выше будет и пенсия, добавила Людмила Иванова-Швец. Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила, что пенсия в России увеличится с 1 января. Также вице-спикер Госдумы Борис Чернышов внес законопроект, предполагающий выплату 13-й пенсии перед днем рождения получателя, передает RT. Максимальный размер пенсии могут получить госслужащие высшего ранга, космонавты и заслуженные летчики. Об этом заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. «Большие пенсии получают космонавты, заслуженные летчики, государственные служащие высокого ранга. Их пенсии могут достигать нескольких сотен тысяч рублей в месяц», — передает слова Людмилы Ивановы-Швец «Прайм». Размер зарплаты в период работы не является гарантией, что гражданин будет получать высокую пенсию. На размер пенсионных выплат влияет стаж работы в компании — чем он выше, тем выше будет и пенсия, добавила Людмила Иванова-Швец. Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила, что пенсия в России увеличится с 1 января. Также вице-спикер Госдумы Борис Чернышов внес законопроект, предполагающий выплату 13-й пенсии перед днем рождения получателя, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям