24 сентября 2023

Россиянам объяснили, кто получит самую большую пенсию

Экономист Иванова-Швец: у госслужащих есть право на максимальную пенсию
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пенсионерка, скамейка, парк, бабушка, пенсия
На размер пенсии влияет стаж работы в компании, считает Людмила Иванова-Швец Фото:

Максимальный размер пенсии могут получить госслужащие высшего ранга, космонавты и заслуженные летчики. Об этом заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Большие пенсии получают космонавты, заслуженные летчики, государственные служащие высокого ранга. Их пенсии могут достигать нескольких сотен тысяч рублей в месяц», — передает слова Людмилы Ивановы-Швец «Прайм».

Размер зарплаты в период работы не является гарантией, что гражданин будет получать высокую пенсию. На размер пенсионных выплат влияет стаж работы в компании — чем он выше, тем выше будет и пенсия, добавила Людмила Иванова-Швец.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила, что пенсия в России увеличится с 1 января. Также вице-спикер Госдумы Борис Чернышов внес законопроект, предполагающий выплату 13-й пенсии перед днем рождения получателя, передает RT.

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Максимальный размер пенсии могут получить госслужащие высшего ранга, космонавты и заслуженные летчики. Об этом заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. «Большие пенсии получают космонавты, заслуженные летчики, государственные служащие высокого ранга. Их пенсии могут достигать нескольких сотен тысяч рублей в месяц», — передает слова Людмилы Ивановы-Швец «Прайм». Размер зарплаты в период работы не является гарантией, что гражданин будет получать высокую пенсию. На размер пенсионных выплат влияет стаж работы в компании — чем он выше, тем выше будет и пенсия, добавила Людмила Иванова-Швец. Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила, что пенсия в России увеличится с 1 января. Также вице-спикер Госдумы Борис Чернышов внес законопроект, предполагающий выплату 13-й пенсии перед днем рождения получателя, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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