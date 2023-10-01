Замглавы ЕК Юрова: в Словакии победили пророссийские силы из-за дезинформации

01 октября 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

Пророссийская партия победила на выборах в Словакии из-за дезинформации, считает Вера Юрова Фото: Анна Майорова © URA.RU Парламентские выборы в Словакии, в которых победила пророссийская партия «Направление — социальная демократия», прошли в условиях массовой дезинформации. Об этом заявила замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. «Еврокомиссия с уважением относится к результатам парламентских выборов в Словакии. Но необходимо отметить, что, например, занявшая второе место партия Progresivne Slovensko (PS) столкнулась с беспрецедентной дезинформационной расправой», — передает слова Веры Юровой РИА Новости. Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности отметила, что не может сказать на сколько сильно повлияла дезинформация на ход выборов. Однако она поздравила партии, которые заняли первое и второе место в ходе парламентских выборов в Словакии. Ранее считалось, что победа партии «Направление — социальная демократия» в Словакии будет на руку России. Победа этой партии — сигнал тревоги для Вашингтона и Брюсселя, писало RT.

Парламентские выборы в Словакии, в которых победила пророссийская партия «Направление — социальная демократия», прошли в условиях массовой дезинформации. Об этом заявила замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. «Еврокомиссия с уважением относится к результатам парламентских выборов в Словакии. Но необходимо отметить, что, например, занявшая второе место партия Progresivne Slovensko (PS) столкнулась с беспрецедентной дезинформационной расправой», — передает слова Веры Юровой РИА Новости. Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности отметила, что не может сказать на сколько сильно повлияла дезинформация на ход выборов. Однако она поздравила партии, которые заняли первое и второе место в ходе парламентских выборов в Словакии. Ранее считалось, что победа партии «Направление — социальная демократия» в Словакии будет на руку России. Победа этой партии — сигнал тревоги для Вашингтона и Брюсселя, писало RT.