01 октября 2023

Замглавы ЕК Юрова: в Словакии победили пророссийские силы из-за дезинформации

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Пророссийская партия победила на выборах в Словакии из-за дезинформации, считает Вера Юрова Фото:

Парламентские выборы в Словакии, в которых победила пророссийская партия «Направление — социальная демократия», прошли в условиях массовой дезинформации. Об этом заявила замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

«Еврокомиссия с уважением относится к результатам парламентских выборов в Словакии. Но необходимо отметить, что, например, занявшая второе место партия Progresivne Slovensko (PS) столкнулась с беспрецедентной дезинформационной расправой», — передает слова Веры Юровой РИА Новости.

Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности отметила, что не может сказать на сколько сильно повлияла дезинформация на ход выборов. Однако она поздравила партии, которые заняли первое и второе место в ходе парламентских выборов в Словакии.

Ранее считалось, что победа партии «Направление — социальная демократия» в Словакии будет на руку России. Победа этой партии — сигнал тревоги для Вашингтона и Брюсселя, писало RT.

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Парламентские выборы в Словакии, в которых победила пророссийская партия «Направление — социальная демократия», прошли в условиях массовой дезинформации. Об этом заявила замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. «Еврокомиссия с уважением относится к результатам парламентских выборов в Словакии. Но необходимо отметить, что, например, занявшая второе место партия Progresivne Slovensko (PS) столкнулась с беспрецедентной дезинформационной расправой», — передает слова Веры Юровой РИА Новости. Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности отметила, что не может сказать на сколько сильно повлияла дезинформация на ход выборов. Однако она поздравила партии, которые заняли первое и второе место в ходе парламентских выборов в Словакии. Ранее считалось, что победа партии «Направление — социальная демократия» в Словакии будет на руку России. Победа этой партии — сигнал тревоги для Вашингтона и Брюсселя, писало RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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