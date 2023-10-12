Медведчук: США лишатся власти в мире после конфликтов в Израиле и на Украине

12 октября 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Виктор Медведчук высказался о третьей мировой войне из-за обострений в странах Фото: Официальный сайт Президента России США теряют свою гегемонию, поддерживая так называемую «правильную сторону» в мировых конфликтах. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады, украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, комментируя конфликты на Украине и в Израиле. «Объявляя „крестовые походы“ против „неправильных“ стран, США теряют свою гегемонию, поскольку это обнажает жадность, двуличие и двойные стандарты американской элиты. И уважение к ней в мире падает, остается навязывать свою волю оружием», — заявил Виктор Медведчук, его слова передает издание «Другая Украина». При этом он высказался, что натовское оружие перестало быть панацей для решения проблем. Тем самым Медведчук прокомментировал военные действия в Израиле и на Украине. Мир стал ближе к третьей мировой войне, продолжил экс-депутат Верховной рады. Он отметил, что в новом глобальном конфликте в первую очередь пострадают мирные граждане, поэтому страны мира должны предотвратить глобальную войну. США во время любого конфликта выбирают ту сторону, которую считают «правильной», рассказал экс-депутат Верховной рады. При этом, почему США поддерживают ту или иную сторону, Вашингтон не объясняет. «Политика США скатилась до того, что делит на „своих“ и „чужих“ по национальному признаку», — высказался Медведчук. Новость по теме Почему воюют Израиль и Палестина. Карта «Не так долго осталось ждать, когда [президент Украины Владимир] Зеленский снимет погоны фельдмаршала и признается, что его предали те, указания которых он слепо и преступно выполнял», — считает экс-депутат Верховной рады. По его словам, действия Зеленского во время спецоперации России идут в противовес интересам украинского народа. Ранее Медведчук заявлял, что в скором времени Запад откажется от финансирования Украины, пишет «Национальная служба новостей». К тому же экс-депутат Верховной рады отмечал, что Киев для США не цель, а лишь средство для достижения собственных интересов в геополитике. Медведчук в материале комментировал и войну Израиле, которая идет с 7 октября. URA.RU собирало всю информацию и причинах обострения ситуации на Ближнем Востоке. Во время конфликта уже пострадали крупные города, среди которых Тель-Авива и Ашдод. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США теряют свою гегемонию, поддерживая так называемую «правильную сторону» в мировых конфликтах. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады, украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, комментируя конфликты на Украине и в Израиле. «Объявляя „крестовые походы“ против „неправильных“ стран, США теряют свою гегемонию, поскольку это обнажает жадность, двуличие и двойные стандарты американской элиты. И уважение к ней в мире падает, остается навязывать свою волю оружием», — заявил Виктор Медведчук, его слова передает издание «Другая Украина». При этом он высказался, что натовское оружие перестало быть панацей для решения проблем. Тем самым Медведчук прокомментировал военные действия в Израиле и на Украине. Мир стал ближе к третьей мировой войне, продолжил экс-депутат Верховной рады. Он отметил, что в новом глобальном конфликте в первую очередь пострадают мирные граждане, поэтому страны мира должны предотвратить глобальную войну. США во время любого конфликта выбирают ту сторону, которую считают «правильной», рассказал экс-депутат Верховной рады. При этом, почему США поддерживают ту или иную сторону, Вашингтон не объясняет. «Политика США скатилась до того, что делит на „своих“ и „чужих“ по национальному признаку», — высказался Медведчук. «Не так долго осталось ждать, когда [президент Украины Владимир] Зеленский снимет погоны фельдмаршала и признается, что его предали те, указания которых он слепо и преступно выполнял», — считает экс-депутат Верховной рады. По его словам, действия Зеленского во время спецоперации России идут в противовес интересам украинского народа. Ранее Медведчук заявлял, что в скором времени Запад откажется от финансирования Украины, пишет «Национальная служба новостей». К тому же экс-депутат Верховной рады отмечал, что Киев для США не цель, а лишь средство для достижения собственных интересов в геополитике. Медведчук в материале комментировал и войну Израиле, которая идет с 7 октября. URA.RU собирало всю информацию и причинах обострения ситуации на Ближнем Востоке. Во время конфликта уже пострадали крупные города, среди которых Тель-Авива и Ашдод.