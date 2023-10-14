Израиль ударил по ХАМАС после эвакуации сектора Газа: главные события восьмого дня войны

ЦАХАЛ заявил о готовности провести наземную операцию в секторе Газа

14 октября 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

Армия Израиля ЦАХАЛ ударила по объектам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Это первые крупномасштабные атаки после истечения срока эвакуации для мирных жителей в секторе. URA.RU приводит главные новости о конфликте на Ближнем Востоке к вечеру 14 октября. Боевики ХАМАС не преследовали цели убивать мирных жителей. Об этом заявил глава палестинского движения за пределами страны Халед аль-Машааль.