Израиль ударил по ХАМАС после эвакуации сектора Газа: главные события восьмого дня войны

ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа, а также атак с воды и воздуха
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Армия Израиля ЦАХАЛ ударила по объектам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Это первые крупномасштабные атаки после истечения срока эвакуации для мирных жителей в секторе. URA.RU приводит главные новости о конфликте на Ближнем Востоке к вечеру 14 октября.
- Подразделения ЦАХАЛ нанесли широкомасштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Это первая масштабная атака после окончания срока эвакуации мирных граждан из сектора. Израиль обвинил ХАМАС в том, что группировка мешала гражданским эвакуироваться.
- После первой крупномасштабной атаки, ЦАХАЛ анонсировал проведение наземных операций. Они также будут включать в себя нападение с моря и воздуха.
- За время эвакуации более десятка тысяч беженцев покинули Газу после заявления Израиля, сообщили в ЦАХАЛ. Им предлагалось передислоцироваться из северной части территории в южную. URA.RU приводило подробности того, как проходила эвакуация.
- Движение ХАМАС поддержало позицию президента РФ Владимира Путина по разрешению конфликта на Ближнем Востоке. В группировке отметили, что Россия способна завершить конфликт.
- Израильские истребители нанесли удары по множеству целей в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.
- С начала войны на Ближнем Востоке погибло более 700 детей в секторе Газа. В ООН призвали ЦАХАЛ и ХАМАС прекратить убийства детей.
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Боевики ХАМАС не преследовали цели убивать мирных жителей. Об этом заявил глава палестинского движения за пределами страны Халед аль-Машааль.
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