Суд по делу свердловчанина, подозреваемого в изнасиловании дочки, закрыли от прессы

Свердловчанина, подозреваемого в изнасиловании дочки, начнут судить 10 ноября

10 ноября 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березовском городском суде 10 ноября выберут меру пресечения свердловчанину, подозреваемому в изнасиловании 14-летней дочки из Челябинской области. Заседание сделали закрытым от журналистов, сообщает пресс-служба суда. «В суд поступило ходатайство старшего следователя об избрании меры пресечения в виде заключения по стражей в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ. Рассмотрение ходатайства пройдет в закрытом судебном заседании», — отметили в пресс-службе суда. Инцидент произошел летом, когда 14-летняя школьница приехала от мамы к папе в поселок Кедровка (Свердловская область) на каникулы. В один из дней мужчина изнасиловал дочку. Затем она уехала к маме и рассказала об этом. Силовики поймали свердловчанина, когда он был на работе. Ему выдвинули обвинение, по которому ему грозит лишение свободы до 20 лет.

В Березовском городском суде 10 ноября выберут меру пресечения свердловчанину, подозреваемому в изнасиловании 14-летней дочки из Челябинской области. Заседание сделали закрытым от журналистов, сообщает пресс-служба суда. «В суд поступило ходатайство старшего следователя об избрании меры пресечения в виде заключения по стражей в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ. Рассмотрение ходатайства пройдет в закрытом судебном заседании», — отметили в пресс-службе суда. Инцидент произошел летом, когда 14-летняя школьница приехала от мамы к папе в поселок Кедровка (Свердловская область) на каникулы. В один из дней мужчина изнасиловал дочку. Затем она уехала к маме и рассказала об этом. Силовики поймали свердловчанина, когда он был на работе. Ему выдвинули обвинение, по которому ему грозит лишение свободы до 20 лет.