Суд по делу свердловчанина, подозреваемого в изнасиловании дочки, закрыли от прессы

Свердловчанина, подозреваемого в изнасиловании дочки, начнут судить 10 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Всякое. Курган, прокурор, обвинение, суд
Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы Фото:

В Березовском городском суде 10 ноября выберут меру пресечения свердловчанину, подозреваемому в изнасиловании 14-летней дочки из Челябинской области. Заседание сделали закрытым от журналистов, сообщает пресс-служба суда.

«В суд поступило ходатайство старшего следователя об избрании меры пресечения в виде заключения по стражей в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ. Рассмотрение ходатайства пройдет в закрытом судебном заседании», — отметили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел летом, когда 14-летняя школьница приехала от мамы к папе в поселок Кедровка (Свердловская область) на каникулы. В один из дней мужчина изнасиловал дочку. Затем она уехала к маме и рассказала об этом. Силовики поймали свердловчанина, когда он был на работе. Ему выдвинули обвинение, по которому ему грозит лишение свободы до 20 лет.

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В Березовском городском суде 10 ноября выберут меру пресечения свердловчанину, подозреваемому в изнасиловании 14-летней дочки из Челябинской области. Заседание сделали закрытым от журналистов, сообщает пресс-служба суда. «В суд поступило ходатайство старшего следователя об избрании меры пресечения в виде заключения по стражей в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ. Рассмотрение ходатайства пройдет в закрытом судебном заседании», — отметили в пресс-службе суда. Инцидент произошел летом, когда 14-летняя школьница приехала от мамы к папе в поселок Кедровка (Свердловская область) на каникулы. В один из дней мужчина изнасиловал дочку. Затем она уехала к маме и рассказала об этом. Силовики поймали свердловчанина, когда он был на работе. Ему выдвинули обвинение, по которому ему грозит лишение свободы до 20 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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