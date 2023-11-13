13 ноября 2023

Замглавы МЧС раскрыл план по эвакуации россиян из Газы

Замглавы МЧС Серко: россиян эвакуируют из Газы в течение недели
© Служба новостей «URA.RU»
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Всех россиян вывезут из сектора Газа в течение недели, ежедневно будут вывозить группу жителей РФ. Об этом заявил заместитель главы МЧС России Алексей Серко.

«Благодаря огромной совместной работе МИД, МЧС, а также других ведомств, нам удалось добиться того, что наши граждане сегодня прилетели в Россию. Надеюсь также, каждый день будет прибывать по группе людей», — передает слова Алексея Серко ТАСС. По словам заместителя главы МЧС России, всех россиян эвакуируют из Газы в течение недели.

Вечером 13 ноября спецборт ИЛ-76 доставил из сектора Газа первых жителей России. На борту находилось 70 человек, медицинская помощь никому не потребовалась.

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Всех россиян вывезут из сектора Газа в течение недели, ежедневно будут вывозить группу жителей РФ. Об этом заявил заместитель главы МЧС России Алексей Серко. «Благодаря огромной совместной работе МИД, МЧС, а также других ведомств, нам удалось добиться того, что наши граждане сегодня прилетели в Россию. Надеюсь также, каждый день будет прибывать по группе людей», — передает слова Алексея Серко ТАСС. По словам заместителя главы МЧС России, всех россиян эвакуируют из Газы в течение недели. Вечером 13 ноября спецборт ИЛ-76 доставил из сектора Газа первых жителей России. На борту находилось 70 человек, медицинская помощь никому не потребовалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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