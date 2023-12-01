Кремль оставит в секрете переговоры Путина и Сечина

01 декабря 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Путин и Сечин поговорят без камер, сообщил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль не будет публиковать кадры со встречи президента РФ Владимира Путина и главного исполнительного директора Роснефти Игоря Сечина. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Она [встреча] не предназначена для публикования. Это одна из нескольких встреч, которые идут в служебном режиме», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Кремль не будет публиковать кадры со встречи президента РФ Владимира Путина и главного исполнительного директора Роснефти Игоря Сечина. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Она [встреча] не предназначена для публикования. Это одна из нескольких встреч, которые идут в служебном режиме», — сказал Песков во время общения с журналистами.