Кремль оставит в секрете переговоры Путина и Сечина

Путин и Сечин поговорят без камер, сообщил Песков
Кремль не будет публиковать кадры со встречи президента РФ Владимира Путина и главного исполнительного директора Роснефти Игоря Сечина. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Она [встреча] не предназначена для публикования. Это одна из нескольких встреч, которые идут в служебном режиме», — сказал Песков во время общения с журналистами.
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