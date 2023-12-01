Кремль оставит в секрете переговоры Путина и Сечина

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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, сечин игорь, портрет, пмэф-2016
Путин и Сечин поговорят без камер, сообщил Песков Фото:

Кремль не будет публиковать кадры со встречи президента РФ Владимира Путина и главного исполнительного директора Роснефти Игоря Сечина. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Она [встреча] не предназначена для публикования. Это одна из нескольких встреч, которые идут в служебном режиме», — сказал Песков во время общения с журналистами.

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Кремль не будет публиковать кадры со встречи президента РФ Владимира Путина и главного исполнительного директора Роснефти Игоря Сечина. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Она [встреча] не предназначена для публикования. Это одна из нескольких встреч, которые идут в служебном режиме», — сказал Песков во время общения с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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