Белоусов заявил о росте доходов населения РФ

В России отмечается рост доходов населения. Об этом заявил замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов в интервью URA.RU.
«В России отмечен рост доходов населения, так как растет главный компонент доходов — заработная плата. С помощью повышения зарплаты компании сегодня борются за высококвалифицированные кадры», — заявил Белоусов.
Эксперт отметил, что на повышение зарплат также влияет лидерский эффект от денежного содержания, которое получают бойцы на СВО. Когда мы говорим, что боец получает около 200 тысяч рублей, а специалист и еще больше — это определенный ориентир для работников и работодателей «на гражданке», и под эти цифры подтягиваются основные виды занятости.
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