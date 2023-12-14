14 декабря 2023

Белоусов заявил о росте доходов населения РФ

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Белоусов Дмитрий Рэмович интервью. Москва , белоусов дмитрий
Дмитрий Белоусов считает, что компании стали бороться за квалифицированные кадры Фото:

В России отмечается рост доходов населения. Об этом заявил замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов в интервью URA.RU.

«В России отмечен рост доходов населения, так как растет главный компонент доходов — заработная плата. С помощью повышения зарплаты компании сегодня борются за высококвалифицированные кадры», — заявил Белоусов.

Эксперт отметил, что на повышение зарплат также влияет лидерский эффект от денежного содержания, которое получают бойцы на СВО. Когда мы говорим, что боец получает около 200 тысяч рублей, а специалист и еще больше — это определенный ориентир для работников и работодателей «на гражданке», и под эти цифры подтягиваются основные виды занятости.

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В России отмечается рост доходов населения. Об этом заявил замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов в интервью URA.RU. «В России отмечен рост доходов населения, так как растет главный компонент доходов — заработная плата. С помощью повышения зарплаты компании сегодня борются за высококвалифицированные кадры», — заявил Белоусов. Эксперт отметил, что на повышение зарплат также влияет лидерский эффект от денежного содержания, которое получают бойцы на СВО. Когда мы говорим, что боец получает около 200 тысяч рублей, а специалист и еще больше — это определенный ориентир для работников и работодателей «на гражданке», и под эти цифры подтягиваются основные виды занятости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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