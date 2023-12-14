Белоусов заявил о росте доходов населения РФ

15 декабря 2023 в 01:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Белоусов считает, что компании стали бороться за квалифицированные кадры Фото: Георгий Бергал © URA.RU В России отмечается рост доходов населения. Об этом заявил замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов в интервью URA.RU. «В России отмечен рост доходов населения, так как растет главный компонент доходов — заработная плата. С помощью повышения зарплаты компании сегодня борются за высококвалифицированные кадры», — заявил Белоусов. Эксперт отметил, что на повышение зарплат также влияет лидерский эффект от денежного содержания, которое получают бойцы на СВО. Когда мы говорим, что боец получает около 200 тысяч рублей, а специалист и еще больше — это определенный ориентир для работников и работодателей «на гражданке», и под эти цифры подтягиваются основные виды занятости.

В России отмечается рост доходов населения. Об этом заявил замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов в интервью URA.RU. «В России отмечен рост доходов населения, так как растет главный компонент доходов — заработная плата. С помощью повышения зарплаты компании сегодня борются за высококвалифицированные кадры», — заявил Белоусов. Эксперт отметил, что на повышение зарплат также влияет лидерский эффект от денежного содержания, которое получают бойцы на СВО. Когда мы говорим, что боец получает около 200 тысяч рублей, а специалист и еще больше — это определенный ориентир для работников и работодателей «на гражданке», и под эти цифры подтягиваются основные виды занятости.