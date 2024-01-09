Две тысячи человек в мороз остались без отопления из-за аварии в Пензе

10 января 2024 в 00:53 Размер текста - 17 +

В Пензе 17 многоквартирных домов остались без отопления Фото: Игорь Меркулов В Пензе из-за аварии на теплосетях без отопления остались более двух тысяч человек. Об этом сообщают жильцы пострадавших домов. «Семнадцать многоквартирных домов в Пензе, в которых проживают более двух тысяч человек, в мороз остались без отопления из-за аварии на теплосетях», — приводит слова прокуратуры региона РИА Новости. В настоящее время надзорным органом проводится проверка. В начале года в подмосковном Подольске 5 января произошел прорыв теплотрассы. В результате жители 173 многоквартирных домов остались без отопления, были задержаны несколько человек, а также заведено уголовное дело на замглавы Подольска из-за превышения должностных полномочий.

В Пензе из-за аварии на теплосетях без отопления остались более двух тысяч человек. Об этом сообщают жильцы пострадавших домов. «Семнадцать многоквартирных домов в Пензе, в которых проживают более двух тысяч человек, в мороз остались без отопления из-за аварии на теплосетях», — приводит слова прокуратуры региона РИА Новости. В настоящее время надзорным органом проводится проверка. В начале года в подмосковном Подольске 5 января произошел прорыв теплотрассы. В результате жители 173 многоквартирных домов остались без отопления, были задержаны несколько человек, а также заведено уголовное дело на замглавы Подольска из-за превышения должностных полномочий.