09 января 2024

Две тысячи человек в мороз остались без отопления из-за аварии в Пензе

© Служба новостей «URA.RU»
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В городе масштабная коммунальная авария. Курган, коммунальная авария, потоп, прорыв водопровода, затопленные улицы
В Пензе 17 многоквартирных домов остались без отопления Фото:

В Пензе из-за аварии на теплосетях без отопления остались более двух тысяч человек. Об этом сообщают жильцы пострадавших домов.

«Семнадцать многоквартирных домов в Пензе, в которых проживают более двух тысяч человек, в мороз остались без отопления из-за аварии на теплосетях», — приводит слова прокуратуры региона РИА Новости. В настоящее время надзорным органом проводится проверка.

В начале года в подмосковном Подольске 5 января произошел прорыв теплотрассы. В результате жители 173 многоквартирных домов остались без отопления, были задержаны несколько человек, а также заведено уголовное дело на замглавы Подольска из-за превышения должностных полномочий.

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В Пензе из-за аварии на теплосетях без отопления остались более двух тысяч человек. Об этом сообщают жильцы пострадавших домов. «Семнадцать многоквартирных домов в Пензе, в которых проживают более двух тысяч человек, в мороз остались без отопления из-за аварии на теплосетях», — приводит слова прокуратуры региона РИА Новости. В настоящее время надзорным органом проводится проверка. В начале года в подмосковном Подольске 5 января произошел прорыв теплотрассы. В результате жители 173 многоквартирных домов остались без отопления, были задержаны несколько человек, а также заведено уголовное дело на замглавы Подольска из-за превышения должностных полномочий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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