Медведев: количество добровольцев РФ впечатлило Украину

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Количество российских контрактников поразило Украину, отметил Дмитрий Медведев Фото:

Киев оказался впечатлен количеством российских граждан, вставших добровольно на защиту своей родины. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Судя по поступающей информации, такое число граждан, добровольно вставших на защиту Отечества, произвело и на нашего врага соответствующее впечатление», — сказал Дмитрий Медведев во время совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ бойцами, осуществляющих военную службу на контрактной основе. Заседание транслировалось в соцсетях Медведева.

В конце 2023 года в Минобороны РФ отметили, что на контрактной основе в российской армии служат более 640 тысяч человек. В ведомстве выделили категорию граждан от 18 до 60 лет.

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Киев оказался впечатлен количеством российских граждан, вставших добровольно на защиту своей родины. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Судя по поступающей информации, такое число граждан, добровольно вставших на защиту Отечества, произвело и на нашего врага соответствующее впечатление», — сказал Дмитрий Медведев во время совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ бойцами, осуществляющих военную службу на контрактной основе. Заседание транслировалось в соцсетях Медведева. В конце 2023 года в Минобороны РФ отметили, что на контрактной основе в российской армии служат более 640 тысяч человек. В ведомстве выделили категорию граждан от 18 до 60 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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