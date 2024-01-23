В аэропорту Южно-Сахалинска задержали 33 рейса из-за метели

24 января 2024 в 05:21 Размер текста - 17 +

Самолеты не могут взлететь из-за погодных условий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели задержали 33 рейса на прилет и вылет. Более 20 рейсов перенесли на 25 января. Об этом сообщили в аэропорту им. Антона Чехова. «Рейсы перенесены по метеоусловиям на 25 января. Исключение — некоторые рейсы, отложенные на поздний вечер, но улучшение погоды к этому времени маловероятно», — передает информацию ТАСС. По информации онлайн-табло, воздушная гавань не принимает самолеты с утра. Рейсы задержаны на прилет и вылет по внутренним и одному международному направлениям. Метель накрыла Южно-Сахалинск утром 25 января. Порывы ветра достигают 23 метров в секунду, введен режим ЧС.

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели задержали 33 рейса на прилет и вылет. Более 20 рейсов перенесли на 25 января. Об этом сообщили в аэропорту им. Антона Чехова. «Рейсы перенесены по метеоусловиям на 25 января. Исключение — некоторые рейсы, отложенные на поздний вечер, но улучшение погоды к этому времени маловероятно», — передает информацию ТАСС. По информации онлайн-табло, воздушная гавань не принимает самолеты с утра. Рейсы задержаны на прилет и вылет по внутренним и одному международному направлениям. Метель накрыла Южно-Сахалинск утром 25 января. Порывы ветра достигают 23 метров в секунду, введен режим ЧС.