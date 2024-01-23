23 января 2024

В аэропорту Южно-Сахалинска задержали 33 рейса из-за метели

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, снег. Екатеринбург, непогода, метель, снегопад
Самолеты не могут взлететь из-за погодных условий Фото:

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели задержали 33 рейса на прилет и вылет. Более 20 рейсов перенесли на 25 января. Об этом сообщили в аэропорту им. Антона Чехова.

«Рейсы перенесены по метеоусловиям на 25 января. Исключение — некоторые рейсы, отложенные на поздний вечер, но улучшение погоды к этому времени маловероятно», — передает информацию ТАСС.

По информации онлайн-табло, воздушная гавань не принимает самолеты с утра. Рейсы задержаны на прилет и вылет по внутренним и одному международному направлениям.

Метель накрыла Южно-Сахалинск утром 25 января. Порывы ветра достигают 23 метров в секунду, введен режим ЧС.

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В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели задержали 33 рейса на прилет и вылет. Более 20 рейсов перенесли на 25 января. Об этом сообщили в аэропорту им. Антона Чехова. «Рейсы перенесены по метеоусловиям на 25 января. Исключение — некоторые рейсы, отложенные на поздний вечер, но улучшение погоды к этому времени маловероятно», — передает информацию ТАСС. По информации онлайн-табло, воздушная гавань не принимает самолеты с утра. Рейсы задержаны на прилет и вылет по внутренним и одному международному направлениям. Метель накрыла Южно-Сахалинск утром 25 января. Порывы ветра достигают 23 метров в секунду, введен режим ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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