В аэропорту Южно-Сахалинска задержали 33 рейса из-за метели

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели задержали 33 рейса на прилет и вылет. Более 20 рейсов перенесли на 25 января. Об этом сообщили в аэропорту им. Антона Чехова.
«Рейсы перенесены по метеоусловиям на 25 января. Исключение — некоторые рейсы, отложенные на поздний вечер, но улучшение погоды к этому времени маловероятно», — передает информацию ТАСС.
По информации онлайн-табло, воздушная гавань не принимает самолеты с утра. Рейсы задержаны на прилет и вылет по внутренним и одному международному направлениям.
Метель накрыла Южно-Сахалинск утром 25 января. Порывы ветра достигают 23 метров в секунду, введен режим ЧС.
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