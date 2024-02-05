Россия запросила срочное заседание СБ ООН по Лисичанску

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Россия запросила заседание СБ ООН из-за обстрела ВСУ Лисичанска Фото:
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РФ запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с обстрелом ВСУ пекарни в Лисичанске. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску», — написал Полянский у себя в telegram-канале. Он уточнил, что совещание планируется назначить на 6 февраля в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск — прим. URA.RU).

ВСУ нанесли удар по мирному населению Лисичанска 3 февраля. В результате погибли 28 человек, 10 получили ранения.

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РФ запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с обстрелом ВСУ пекарни в Лисичанске. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску», — написал Полянский у себя в telegram-канале. Он уточнил, что совещание планируется назначить на 6 февраля в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск — прим. URA.RU). ВСУ нанесли удар по мирному населению Лисичанска 3 февраля. В результате погибли 28 человек, 10 получили ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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