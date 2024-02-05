Россия запросила срочное заседание СБ ООН по Лисичанску

05 февраля 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

Россия запросила заседание СБ ООН из-за обстрела ВСУ Лисичанска Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине РФ запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с обстрелом ВСУ пекарни в Лисичанске. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску», — написал Полянский у себя в telegram-канале. Он уточнил, что совещание планируется назначить на 6 февраля в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск — прим. URA.RU). ВСУ нанесли удар по мирному населению Лисичанска 3 февраля. В результате погибли 28 человек, 10 получили ранения.

РФ запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с обстрелом ВСУ пекарни в Лисичанске. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску», — написал Полянский у себя в telegram-канале. Он уточнил, что совещание планируется назначить на 6 февраля в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск — прим. URA.RU). ВСУ нанесли удар по мирному населению Лисичанска 3 февраля. В результате погибли 28 человек, 10 получили ранения.