Россия запросила срочное заседание СБ ООН по Лисичанску

Россия запросила заседание СБ ООН из-за обстрела ВСУ Лисичанска
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
РФ запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с обстрелом ВСУ пекарни в Лисичанске. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску», —
ВСУ нанесли удар по мирному населению Лисичанска 3 февраля. В результате погибли 28 человек, 10 получили ранения.
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