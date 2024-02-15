Байден поручил связаться с РФ из-за слухов о размещении ядерного оружия в космосе

Байден поручил связаться с Россией из-за противоспутникового оружия

16 февраля 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Джо Байден пожелал установить дипломатический контакт с Москвой Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден потребовал дипломатических контактов с Россией на фоне слухов о якобы существующих планах Москвы разместить ядерное оружие в космосе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. «(Президент Байден — прим. URA.RU) отдал распоряжение о проведении предварительных обсуждений с лидерами в конгрессе, прямом дипломатическом контакте с Россией, а также другими странами мира. Я могу подтвердить, что это связано с противоспутниковыми возможностями, которые разрабатывает РФ», — сказал Кирби, брифинг с его заявлением был опубликован на официальном сайте Белого дома. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации западных СМИ о планах Москвы разместить ядерное оружие в космосе являются очередной уловкой США. По его словам, Белый дом пытается подвигнуть конгресс проголосовать по законопроекту о выделении денег для ВСУ.

Президент США Джо Байден потребовал дипломатических контактов с Россией на фоне слухов о якобы существующих планах Москвы разместить ядерное оружие в космосе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. «(Президент Байден — прим. URA.RU) отдал распоряжение о проведении предварительных обсуждений с лидерами в конгрессе, прямом дипломатическом контакте с Россией, а также другими странами мира. Я могу подтвердить, что это связано с противоспутниковыми возможностями, которые разрабатывает РФ», — сказал Кирби, брифинг с его заявлением был опубликован на официальном сайте Белого дома. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации западных СМИ о планах Москвы разместить ядерное оружие в космосе являются очередной уловкой США. По его словам, Белый дом пытается подвигнуть конгресс проголосовать по законопроекту о выделении денег для ВСУ.