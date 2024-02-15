15 февраля 2024

Байден поручил связаться с РФ из-за слухов о размещении ядерного оружия в космосе

Байден поручил связаться с Россией из-за противоспутникового оружия
© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден пожелал установить дипломатический контакт с Москвой Фото:

Президент США Джо Байден потребовал дипломатических контактов с Россией на фоне слухов о якобы существующих планах Москвы разместить ядерное оружие в космосе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«(Президент Байден — прим. URA.RU) отдал распоряжение о проведении предварительных обсуждений с лидерами в конгрессе, прямом дипломатическом контакте с Россией, а также другими странами мира. Я могу подтвердить, что это связано с противоспутниковыми возможностями, которые разрабатывает РФ», — сказал Кирби, брифинг с его заявлением был опубликован на официальном сайте Белого дома.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации западных СМИ о планах Москвы разместить ядерное оружие в космосе являются очередной уловкой США. По его словам, Белый дом пытается подвигнуть конгресс проголосовать по законопроекту о выделении денег для ВСУ.

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Президент США Джо Байден потребовал дипломатических контактов с Россией на фоне слухов о якобы существующих планах Москвы разместить ядерное оружие в космосе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. «(Президент Байден — прим. URA.RU) отдал распоряжение о проведении предварительных обсуждений с лидерами в конгрессе, прямом дипломатическом контакте с Россией, а также другими странами мира. Я могу подтвердить, что это связано с противоспутниковыми возможностями, которые разрабатывает РФ», — сказал Кирби, брифинг с его заявлением был опубликован на официальном сайте Белого дома. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации западных СМИ о планах Москвы разместить ядерное оружие в космосе являются очередной уловкой США. По его словам, Белый дом пытается подвигнуть конгресс проголосовать по законопроекту о выделении денег для ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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