Путин рассказал о своих отношениях с Макроном

Путин заявил, что поддерживает добрые рабочие отношения с президентом Франции
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин рассказал про отношения с Макроном
Путин рассказал про отношения с Макроном Фото:
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Президент России Владимир Путин заявил, что хорошо знаком с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поддерживает с ним добрые рабочие отношения. Об этом он заявил на заседании Международного клуба «Валдай».

«Я хорошо знаю Эммануэля Макрона, у нас добрые рабочие отношения», — отметил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

В период с 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит двадцать второе ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году основное внимание участников сосредоточено на вопросах формирования многополярного мирового порядка и оценке возможных направлений его дальнейшего развития. В работе форума принимают участие 140 экспертов, представляющих более 40 государств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин заявил, что хорошо знаком с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поддерживает с ним добрые рабочие отношения. Об этом он заявил на заседании Международного клуба «Валдай». «Я хорошо знаю Эммануэля Макрона, у нас добрые рабочие отношения», — отметил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. В период с 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит двадцать второе ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году основное внимание участников сосредоточено на вопросах формирования многополярного мирового порядка и оценке возможных направлений его дальнейшего развития. В работе форума принимают участие 140 экспертов, представляющих более 40 государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...