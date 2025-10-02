Путин назвал пиратством задержание Францией танкера

Задержание французскими властями танкера у побережья Франции представляет собой проявление пиратства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Слова с места событий передает корреспондент URA.RU.
С 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В нынешнем году основной акцент в повестке форума сделан на анализе формирования многополярного мирового порядка и обсуждении перспектив его дальнейшего развития. В работе мероприятия принимают участие 140 специалистов из более чем 40 стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.