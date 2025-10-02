Путин назвал пиратством задержание Францией танкера

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин назвал пиратством задержание Францией танкера у ее берегов
Путин назвал пиратством задержание Францией танкера у ее берегов Фото:
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Задержание французскими властями танкера у побережья Франции представляет собой проявление пиратства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Слова с места событий передает корреспондент URA.RU.

С 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В нынешнем году основной акцент в повестке форума сделан на анализе формирования многополярного мирового порядка и обсуждении перспектив его дальнейшего развития. В работе мероприятия принимают участие 140 специалистов из более чем 40 стран.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержание французскими властями танкера у побережья Франции представляет собой проявление пиратства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Слова с места событий передает корреспондент URA.RU. С 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В нынешнем году основной акцент в повестке форума сделан на анализе формирования многополярного мирового порядка и обсуждении перспектив его дальнейшего развития. В работе мероприятия принимают участие 140 специалистов из более чем 40 стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...