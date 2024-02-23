Многократные чемпионки мира по гимнастике Дина и Арина Аверины завершили карьеру

Дина и Арина Аверины, которые являются многократными чемпионками мира по художественной гимнастике, завершили карьеру. Об этом рассказала глава Всероссийской федерации художественно гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.
«Сегодня Дина и Арина мне сказали, что они больше выступать не будут», — рассказала Ирина Винер, ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что эта новость для нее является грустной. По ее словам, Дина и Арина прошли большой путь.
В 2021 году власти РФ подарили Арине автомобиль и наградили орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Тогда она заняла четвертое место на Олимпийских играх в Токио.
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