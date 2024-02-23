Многократные чемпионки мира по гимнастике Дина и Арина Аверины завершили карьеру

23 февраля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Дина и Арина Аверины заявили о завершении карьеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дина и Арина Аверины, которые являются многократными чемпионками мира по художественной гимнастике, завершили карьеру. Об этом рассказала глава Всероссийской федерации художественно гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер. «Сегодня Дина и Арина мне сказали, что они больше выступать не будут», — рассказала Ирина Винер, ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что эта новость для нее является грустной. По ее словам, Дина и Арина прошли большой путь. В 2021 году власти РФ подарили Арине автомобиль и наградили орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Тогда она заняла четвертое место на Олимпийских играх в Токио.

Дина и Арина Аверины, которые являются многократными чемпионками мира по художественной гимнастике, завершили карьеру. Об этом рассказала глава Всероссийской федерации художественно гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер. «Сегодня Дина и Арина мне сказали, что они больше выступать не будут», — рассказала Ирина Винер, ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что эта новость для нее является грустной. По ее словам, Дина и Арина прошли большой путь. В 2021 году власти РФ подарили Арине автомобиль и наградили орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Тогда она заняла четвертое место на Олимпийских играх в Токио.