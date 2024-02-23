Многократные чемпионки мира по гимнастике Дина и Арина Аверины завершили карьеру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение автомобилей Олимпийской сборной команде России в Кремле. Москва, сборная россии, команда, олимпийцы, олимпийская, аверина дина, аверина арина
Дина и Арина Аверины заявили о завершении карьеры Фото:

Дина и Арина Аверины, которые являются многократными чемпионками мира по художественной гимнастике, завершили карьеру. Об этом рассказала глава Всероссийской федерации художественно гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

«Сегодня Дина и Арина мне сказали, что они больше выступать не будут», — рассказала Ирина Винер, ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что эта новость для нее является грустной. По ее словам, Дина и Арина прошли большой путь.

В 2021 году власти РФ подарили Арине автомобиль и наградили орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Тогда она заняла четвертое место на Олимпийских играх в Токио.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дина и Арина Аверины, которые являются многократными чемпионками мира по художественной гимнастике, завершили карьеру. Об этом рассказала глава Всероссийской федерации художественно гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер. «Сегодня Дина и Арина мне сказали, что они больше выступать не будут», — рассказала Ирина Винер, ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что эта новость для нее является грустной. По ее словам, Дина и Арина прошли большой путь. В 2021 году власти РФ подарили Арине автомобиль и наградили орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Тогда она заняла четвертое место на Олимпийских играх в Токио.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...