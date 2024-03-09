Происшествия ДТП В ДТП 8 марта на трассе Пермь — Екатеринбург пострадала девушка. Фото 09 марта 2024 в 13:21 Размер текста - 17 + Пострадавших в аварии осмотрели медики Фото: Илья Московец © URA.RU В результате столкновения двух автомобилей на трассе Пермь — Екатеринбург пострадала девушка. По данным поисково-спасательной службу Кунгурского округа, авария произошла 8 марта в районе 18:48. «На месте происшествия была проведена стабилизация машин. Пострадавших осмотрели и передали врачам скорой помощи. В результате аварии пострадала 24-летняя девушка», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло на 97-м километре трассы. Спасатели напомнили, что о дорожных происшествиях следует сообщать специалистам по телефону 112. Судя по фото, легковушка влетела в грузовик Фото: группа VK поисково-спасательной службы Кунгурского округа, https://vk.com/kungurspas?ysclid=ltjszsdyur553353724 В результате ДТП большегруз перевернулся Фото: группа VK поисково-спасательной службы Кунгурского округа, https://vk.com/kungurspas?ysclid=ltjszsdyur553353724 В результате столкновения двух автомобилей на трассе Пермь — Екатеринбург пострадала девушка. По данным поисково-спасательной службу Кунгурского округа, авария произошла 8 марта в районе 18:48. «На месте происшествия была проведена стабилизация машин. Пострадавших осмотрели и передали врачам скорой помощи. В результате аварии пострадала 24-летняя девушка», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло на 97-м километре трассы. Спасатели напомнили, что о дорожных происшествиях следует сообщать специалистам по телефону 112. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям