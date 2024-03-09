В ДТП 8 марта на трассе Пермь — Екатеринбург пострадала девушка. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, фельдшеры, скорая помошь
Пострадавших в аварии осмотрели медики Фото:

В результате столкновения двух автомобилей на трассе Пермь — Екатеринбург пострадала девушка. По данным поисково-спасательной службу Кунгурского округа, авария произошла 8 марта в районе 18:48.

«На месте происшествия была проведена стабилизация машин. Пострадавших осмотрели и передали врачам скорой помощи. В результате аварии пострадала 24-летняя девушка», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло на 97-м километре трассы. Спасатели напомнили, что о дорожных происшествиях следует сообщать специалистам по телефону 112.

Судя по фото, легковушка влетела в грузовик
Судя по фото, легковушка влетела в грузовик
Фото:
В результате ДТП большегруз перевернулся
В результате ДТП большегруз перевернулся
Фото:

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В результате столкновения двух автомобилей на трассе Пермь — Екатеринбург пострадала девушка. По данным поисково-спасательной службу Кунгурского округа, авария произошла 8 марта в районе 18:48. «На месте происшествия была проведена стабилизация машин. Пострадавших осмотрели и передали врачам скорой помощи. В результате аварии пострадала 24-летняя девушка», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло на 97-м километре трассы. Спасатели напомнили, что о дорожных происшествиях следует сообщать специалистам по телефону 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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