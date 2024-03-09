Пострадавших в аварии осмотрели медики
В результате столкновения двух автомобилей на трассе Пермь — Екатеринбург пострадала девушка. По данным поисково-спасательной службу Кунгурского округа, авария произошла 8 марта в районе 18:48.
«На месте происшествия была проведена стабилизация машин. Пострадавших осмотрели и передали врачам скорой помощи. В результате аварии пострадала 24-летняя девушка», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
ДТП произошло на 97-м километре трассы. Спасатели напомнили, что о дорожных происшествиях следует сообщать специалистам по телефону 112.
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