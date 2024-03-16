Более 10 000 проектов попали на новый конкурс президентских грантов

Фонд президентских грантов работает с 3 апреля 2017 года Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Авторы более 10 00 проектов подали заявки на 18-й конкурс Фонда президентских грантов 2024 года. Сам прием заявок завершился 15 марта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Фонда.

«Инициативы поданы от некоммерческих организаций из всех 89 регионов страны. НКО четырех новых регионов представили 51 проект. На новый конкурс Фонда президентских грантов 2024 года подано 10 539 проектов», — сообщили Фонде.

Отмечается, что больше всего проектов связано с темами охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни — 1 885 (17,9%). На втором месте идут проекты про поддержку семьи, материнства, отцовства и детства — 1 677 (15,9%). Количество заявок по направлению «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» составило 1 635 (15,5%).

Сумма запрашиваемых грантов, чаще всего, не превышает одного миллиона рублей. Выше миллиона рублей надо для реализации 4 670 проектов.

Все заявки были собраны 15 марта. 26 числа будет принято решение по ним. Победителей объявят в июне.

За все время работы Фонда было обработано 165 003 заявок. Почти 30 000 из них получили финансирование на общую сумму в 63 миллиарда рублей. В 2021—2024 годах 7,5 миллиарда рублей были выделены Фондом на конкурсное финансирование некоммерческих организаций на уровне регионов.