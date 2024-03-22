Московские вузы начали отменять занятия после теракта в «Крокусе»

23 марта 2024 в 00:39 Размер текста - 17 +

МГУ и другие вузы Москвы отменили занятия Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Московские вузы МГУ, РАНХиГС, РЭУ им. Плеханова и РУДН отменили занятия 23 марта из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили источники в учебных заведениях. «Вузы Москвы — МГУ, РАНХиГС, РУДН, РЭУ им. Плеханова — отменяют занятия в вузах 23 марта из-за теракта в концертом зале „Крокус сити холл“», — сообщили источники в вузах. Их слова передает газета «Ведомости». Неизвестные устроили теракт и пожар в «Крокус Сити Холле». По официальным данным от ФСБ, на текущий момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. Здание до сих пор охвачено пламенем, спасатели делают все, чтобы с ним справиться. На месте ЧП работают более 70 бригад скорой помощи. Главное о происшествии — в текстовой онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московские вузы МГУ, РАНХиГС, РЭУ им. Плеханова и РУДН отменили занятия 23 марта из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили источники в учебных заведениях. «Вузы Москвы — МГУ, РАНХиГС, РУДН, РЭУ им. Плеханова — отменяют занятия в вузах 23 марта из-за теракта в концертом зале „Крокус сити холл“», — сообщили источники в вузах. Их слова передает газета «Ведомости». Неизвестные устроили теракт и пожар в «Крокус Сити Холле». По официальным данным от ФСБ, на текущий момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. Здание до сих пор охвачено пламенем, спасатели делают все, чтобы с ним справиться. На месте ЧП работают более 70 бригад скорой помощи. Главное о происшествии — в текстовой онлайн-трансляции URA.RU.