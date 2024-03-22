22 марта 2024

Московские вузы начали отменять занятия после теракта в «Крокусе»

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Вид на здание МГУ им. Ломоносова со стороны Воробьевых гор. Москва, мгу, московский государственный университет
МГУ и другие вузы Москвы отменили занятия Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Московские вузы МГУ, РАНХиГС, РЭУ им. Плеханова и РУДН отменили занятия 23 марта из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили источники в учебных заведениях.

«Вузы Москвы — МГУ, РАНХиГС, РУДН, РЭУ им. Плеханова — отменяют занятия в вузах 23 марта из-за теракта в концертом зале „Крокус сити холл“», — сообщили источники в вузах. Их слова передает газета «Ведомости».

Неизвестные устроили теракт и пожар в «Крокус Сити Холле». По официальным данным от ФСБ, на текущий момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. Здание до сих пор охвачено пламенем, спасатели делают все, чтобы с ним справиться. На месте ЧП работают более 70 бригад скорой помощи. Главное о происшествии — в текстовой онлайн-трансляции URA.RU.

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Московские вузы МГУ, РАНХиГС, РЭУ им. Плеханова и РУДН отменили занятия 23 марта из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили источники в учебных заведениях. «Вузы Москвы — МГУ, РАНХиГС, РУДН, РЭУ им. Плеханова — отменяют занятия в вузах 23 марта из-за теракта в концертом зале „Крокус сити холл“», — сообщили источники в вузах. Их слова передает газета «Ведомости». Неизвестные устроили теракт и пожар в «Крокус Сити Холле». По официальным данным от ФСБ, на текущий момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. Здание до сих пор охвачено пламенем, спасатели делают все, чтобы с ним справиться. На месте ЧП работают более 70 бригад скорой помощи. Главное о происшествии — в текстовой онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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