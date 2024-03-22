Московские вузы начали отменять занятия после теракта в «Крокусе»

Московские вузы МГУ, РАНХиГС, РЭУ им. Плеханова и РУДН отменили занятия 23 марта из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили источники в учебных заведениях.
«Вузы Москвы — МГУ, РАНХиГС, РУДН, РЭУ им. Плеханова — отменяют занятия в вузах 23 марта из-за теракта в концертом зале „Крокус сити холл“», — сообщили источники в вузах. Их слова передает газета «Ведомости».
Неизвестные устроили теракт и пожар в «Крокус Сити Холле». По официальным данным от ФСБ, на текущий момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. Здание до сих пор охвачено пламенем, спасатели делают все, чтобы с ним справиться. На месте ЧП работают более 70 бригад скорой помощи. Главное о происшествии — в текстовой онлайн-трансляции URA.RU.
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