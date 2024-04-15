Fox News: половина иранских ракет даже не взлетела при атаке на Израиль

При атаке Ирана половина дронов не взлетела, сообщает Fox News
новость из сюжетаВоенный конфликт между Ираном и Израилем
Почти 50% ракет Ирана не взлетели в ходе атаки по Израилю 14 апреля. Об этом сообщил телеканал Fox News.
«Около 50% баллистических ракет Ирана не взлетели или упали, не достигнув своей цели в ходе субботней атаки», — заявил
Иран атаковал дронами Израиль в ночь на 14 число. В результате более 30 человек обратились за медицинской помощью. На территории Израиля была объявлена тревога, передает «Национальная служба новостей».
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