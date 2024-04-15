Fox News: половина иранских ракет даже не взлетела при атаке на Израиль

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе,  stock
При атаке Ирана половина дронов не взлетела, сообщает Fox News Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Почти 50% ракет Ирана не взлетели в ходе атаки по Израилю 14 апреля. Об этом сообщил телеканал Fox News.

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«Около 50% баллистических ракет Ирана не взлетели или упали, не достигнув своей цели в ходе субботней атаки», — заявил телеканал. Fox News эту информацию подтвердило «американское официальное лицо».

Иран атаковал дронами Израиль в ночь на 14 число. В результате более 30 человек обратились за медицинской помощью. На территории Израиля была объявлена тревога, передает «Национальная служба новостей».

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Почти 50% ракет Ирана не взлетели в ходе атаки по Израилю 14 апреля. Об этом сообщил телеканал Fox News. «Около 50% баллистических ракет Ирана не взлетели или упали, не достигнув своей цели в ходе субботней атаки», — заявил телеканал. Fox News эту информацию подтвердило «американское официальное лицо». Иран атаковал дронами Израиль в ночь на 14 число. В результате более 30 человек обратились за медицинской помощью. На территории Израиля была объявлена тревога, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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