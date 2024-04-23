В Молдавии правоохранители провели 150 обысков у местных оппозиционеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Молдавские силовики изъяли у оппозиционеров более миллиона долларов при обысках, сказал Виктор Фуртунэ Фото:

В Республике Молдова правоохранители провели 150 обысков у представителей местной оппозиции. В результате проверки было изъято более миллиона долларов, сообщил замглавы Антикоррупционного центра Виктор Фуртунэ.

«В ночь с 22 на 23 апреля было проведено 150 обысков, было изъято 662 тысячи рублей, 3 070 евро, 1 111 340 долларов и 128 мобильных телефонов. Речь идет о контрабанде, совершенной двумя и более лицами в интересах преступной группы. Возбуждено уголовное дело, задержанных на настоящий момент нет», — заявил Виктор Фуртунэ в ходе брифинга в Кишиневе. Его слова передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 22 апреля молдавских политиков и активистов задержали по возвращении на родину из Москвы. Уточняется, что все они поддержали вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Позже стало известно, что силовики начали обыски в офисах членов команды политика Илана Шора, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Республике Молдова правоохранители провели 150 обысков у представителей местной оппозиции. В результате проверки было изъято более миллиона долларов, сообщил замглавы Антикоррупционного центра Виктор Фуртунэ. «В ночь с 22 на 23 апреля было проведено 150 обысков, было изъято 662 тысячи рублей, 3 070 евро, 1 111 340 долларов и 128 мобильных телефонов. Речь идет о контрабанде, совершенной двумя и более лицами в интересах преступной группы. Возбуждено уголовное дело, задержанных на настоящий момент нет», — заявил Виктор Фуртунэ в ходе брифинга в Кишиневе. Его слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что 22 апреля молдавских политиков и активистов задержали по возвращении на родину из Москвы. Уточняется, что все они поддержали вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Позже стало известно, что силовики начали обыски в офисах членов команды политика Илана Шора, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...