В Молдавии правоохранители провели 150 обысков у местных оппозиционеров

23 апреля 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Молдавские силовики изъяли у оппозиционеров более миллиона долларов при обысках, сказал Виктор Фуртунэ Фото: EPA/TASS В Республике Молдова правоохранители провели 150 обысков у представителей местной оппозиции. В результате проверки было изъято более миллиона долларов, сообщил замглавы Антикоррупционного центра Виктор Фуртунэ. «В ночь с 22 на 23 апреля было проведено 150 обысков, было изъято 662 тысячи рублей, 3 070 евро, 1 111 340 долларов и 128 мобильных телефонов. Речь идет о контрабанде, совершенной двумя и более лицами в интересах преступной группы. Возбуждено уголовное дело, задержанных на настоящий момент нет», — заявил Виктор Фуртунэ в ходе брифинга в Кишиневе. Его слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что 22 апреля молдавских политиков и активистов задержали по возвращении на родину из Москвы. Уточняется, что все они поддержали вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Позже стало известно, что силовики начали обыски в офисах членов команды политика Илана Шора, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Республике Молдова правоохранители провели 150 обысков у представителей местной оппозиции. В результате проверки было изъято более миллиона долларов, сообщил замглавы Антикоррупционного центра Виктор Фуртунэ. «В ночь с 22 на 23 апреля было проведено 150 обысков, было изъято 662 тысячи рублей, 3 070 евро, 1 111 340 долларов и 128 мобильных телефонов. Речь идет о контрабанде, совершенной двумя и более лицами в интересах преступной группы. Возбуждено уголовное дело, задержанных на настоящий момент нет», — заявил Виктор Фуртунэ в ходе брифинга в Кишиневе. Его слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что 22 апреля молдавских политиков и активистов задержали по возвращении на родину из Москвы. Уточняется, что все они поддержали вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Позже стало известно, что силовики начали обыски в офисах членов команды политика Илана Шора, передает RT.