США глубоко вовлечены в конфликт на Украине и устраняют соперников Байдена: заявления Пескова

Песков: в Европе давно идет нагнетание провоенных настроений
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Россия понимает, почему Китай отказался участвовать в конференции по Украине в Швейцарии Фото:

Киев ударяет по России оружием американского производства, значит США уже вовлечены в конфликт на Украине. В Штатах уже давно устраняют политических конкурентов, например, экс-президента Дональда Трампа, который является главным конкурентом нынешнего главы Штатов Джо Байдена. Все заявления пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков с конференц-колла — в материале URA.RU.

Разрешение Байдена насчет ударов по РФ 

  • Штаты уже давно вовлечены в военные действия с Россией. Украина бьет по РФ оружием американского производства, отметил Песков.

  • В Кремле не знакомы с разрешением Байдена бить Украине оружием США по военным объектам в России, если они представляют угрозу Харьковской области. «Нет об этом решении ничего нам неизвестно», — заявил пресс-секретарь президента РФ

  • Россия согласна с заявлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Ранее политик сказал, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к конфликту с РФ.

Признание Трампа виновным — это внутренняя политическая борьба США

  • России очень не нравится, когда говорят что-то извне по решению наших судов. Песков добавил: «Мы в свою очередь тоже стараемся не комментировать какие-то решения в третьих странах, это касается и истории с Трампом».

  • В целом в США уже давно идет практика устранения политических конкурентов. Это производится всеми «законными и незаконными способами». По словам Пескова, это очевидно для всех стран.

Переговоры Путина с Казахстаном и Белоруссией и встречи Путина

  • Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Также он переговорил с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

  • В середине 31 мая будет совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Также состоится встреча с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой. Это важно, ведь мероприятие произойдет в преддверии Дня защиты детей

Отставка главы Самарской области

Кремль пообещал сообщить позднее, будет ли встреча с новым кандидатом на пост губернатора Самарской области. Бывший глава региона Дмитрий Азаров сделал заявление о завершении работы 31 мая.

Участие Китая в конференции по Украине в Швейцарии

Россия поддерживает позицию Китая по тому факту, что саммит по Украине в Швейцарии будет нелогичным и бесперспективным без участия РФ. Так Песков отреагировал на заявления Китая, что страна не будет участвовать в конференции по Украине.

Сколько в Кремле осталось курильщиков

  • Сотрудники Кремля с понимаем относятся к тем, кто еще не бросил вредную привычку. Об этом Песков заявил во Всемирный день без табака. Песков бросил курить в 2008 году, как он сам рассказал.

  • Подавляющее большинство сотрудников администрации и руководство администрации не курят. Не курит и президент РФ Владимир Путин, но остаются те, кто все-таки пока подвержен этой зависимости.

Годовщина высадки союзников в Нормандии: будет ли участвовать Россия

  • РФ не планировала участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. На этот счет не было контактов.

  • Песков заявил, что у России в 2025 году есть более важная дата — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Высадка в Нормандии — менее важное событие.

Дефицит федерального бюджета: как повлияет

  • Дефицит федерального бюджета не повлияет на финансирование проектов развития. По итогам января-апреля 2024 года дефицит составил почти четыре триллиона рублей.

  • Все проекты развития, все программы развития просчитываются весьма скрупулезно. На них заранее изыскиваются средства, отметил Песков.

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Киев ударяет по России оружием американского производства, значит США уже вовлечены в конфликт на Украине. В Штатах уже давно устраняют политических конкурентов, например, экс-президента Дональда Трампа, который является главным конкурентом нынешнего главы Штатов Джо Байдена. Все заявления пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков с конференц-колла — в материале URA.RU. Штаты уже давно вовлечены в военные действия с Россией. Украина бьет по РФ оружием американского производства, отметил Песков. В Кремле не знакомы с разрешением Байдена бить Украине оружием США по военным объектам в России, если они представляют угрозу Харьковской области. «Нет об этом решении ничего нам неизвестно», — заявил пресс-секретарь президента РФ Россия согласна с заявлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Ранее политик сказал, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к конфликту с РФ. России очень не нравится, когда говорят что-то извне по решению наших судов. Песков добавил: «Мы в свою очередь тоже стараемся не комментировать какие-то решения в третьих странах, это касается и истории с Трампом». В целом в США уже давно идет практика устранения политических конкурентов. Это производится всеми «законными и незаконными способами». По словам Пескова, это очевидно для всех стран. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Также он переговорил с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В середине 31 мая будет совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Также состоится встреча с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой. Это важно, ведь мероприятие произойдет в преддверии Дня защиты детей Кремль пообещал сообщить позднее, будет ли встреча с новым кандидатом на пост губернатора Самарской области. Бывший глава региона Дмитрий Азаров сделал заявление о завершении работы 31 мая. Россия поддерживает позицию Китая по тому факту, что саммит по Украине в Швейцарии будет нелогичным и бесперспективным без участия РФ. Так Песков отреагировал на заявления Китая, что страна не будет участвовать в конференции по Украине. Сотрудники Кремля с понимаем относятся к тем, кто еще не бросил вредную привычку. Об этом Песков заявил во Всемирный день без табака. Песков бросил курить в 2008 году, как он сам рассказал. Подавляющее большинство сотрудников администрации и руководство администрации не курят. Не курит и президент РФ Владимир Путин, но остаются те, кто все-таки пока подвержен этой зависимости. РФ не планировала участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. На этот счет не было контактов. Песков заявил, что у России в 2025 году есть более важная дата — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Высадка в Нормандии — менее важное событие. Дефицит федерального бюджета не повлияет на финансирование проектов развития. По итогам января-апреля 2024 года дефицит составил почти четыре триллиона рублей. Все проекты развития, все программы развития просчитываются весьма скрупулезно. На них заранее изыскиваются средства, отметил Песков.
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