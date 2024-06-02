В ОПЕК допустили продление сокращения добычи нефти до конца текущего года

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Страны ОПЕК+ добровольно объявят о сокращении добычи нефти
Страны ОПЕК+ добровольно объявят о сокращении добычи нефти Фото:

Мониторинговый комитет (JMMC) и ОПЕК+ подтвердят продление сокращения добычи нефти до конца 2024 года. Об этом рассказал представитель одной из делегаций в ОПЕК.

«Я считаю, что JMMC и ОПЕК+ одобрят продление сокращений всех ОПЕК+ до конца 2024 года», — передает слова делегата РИА Новости. Он добавил, что после этого государства объявят о добровольном уменьшении добычи.

В данный момент проходит серия заседаний ОПЕК+ в онлайн-формате, где принимаются ключевые решения по управлению добычей нефти. В настоящее время прошла конференция членов ОПЕК, впереди встречи мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций, на которых будет принято окончательное решение о будущих действиях альянса.

Россия 3 марта сократила добычу и экспорт нефти на 471 тысячу баррелей в сутки. Другие страны-участницы ОПЕК+ приняли аналогичные меры. В апреле стало известно, что Россия будет уменьшать добычу нефти до девяти миллионов баррелей в сутки к июню по обязательствам перед ОПЕК+, передает «Национальная служба новостей». 

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Мониторинговый комитет (JMMC) и ОПЕК+ подтвердят продление сокращения добычи нефти до конца 2024 года. Об этом рассказал представитель одной из делегаций в ОПЕК. «Я считаю, что JMMC и ОПЕК+ одобрят продление сокращений всех ОПЕК+ до конца 2024 года», — передает слова делегата РИА Новости. Он добавил, что после этого государства объявят о добровольном уменьшении добычи. В данный момент проходит серия заседаний ОПЕК+ в онлайн-формате, где принимаются ключевые решения по управлению добычей нефти. В настоящее время прошла конференция членов ОПЕК, впереди встречи мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций, на которых будет принято окончательное решение о будущих действиях альянса. Россия 3 марта сократила добычу и экспорт нефти на 471 тысячу баррелей в сутки. Другие страны-участницы ОПЕК+ приняли аналогичные меры. В апреле стало известно, что Россия будет уменьшать добычу нефти до девяти миллионов баррелей в сутки к июню по обязательствам перед ОПЕК+, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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