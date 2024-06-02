В ОПЕК допустили продление сокращения добычи нефти до конца текущего года

Мониторинговый комитет (JMMC) и ОПЕК+ подтвердят продление сокращения добычи нефти до конца 2024 года. Об этом рассказал представитель одной из делегаций в ОПЕК.
«Я считаю, что JMMC и ОПЕК+ одобрят продление сокращений всех ОПЕК+ до конца 2024 года», — передает слова делегата РИА Новости. Он добавил, что после этого государства объявят о добровольном уменьшении добычи.
В данный момент проходит серия заседаний ОПЕК+ в онлайн-формате, где принимаются ключевые решения по управлению добычей нефти. В настоящее время прошла конференция членов ОПЕК, впереди встречи мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций, на которых будет принято окончательное решение о будущих действиях альянса.
Россия 3 марта сократила добычу и экспорт нефти на 471 тысячу баррелей в сутки. Другие страны-участницы ОПЕК+ приняли аналогичные меры. В апреле стало известно, что Россия будет уменьшать добычу нефти до девяти миллионов баррелей в сутки к июню по обязательствам перед ОПЕК+, передает «Национальная служба новостей».
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