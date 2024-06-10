«Сбивалки не выросли»: генерал Картополов ответил США, заявившим о сбитом самолете А-50 из Patriot

США врут, что в начале 2024 года российский военный самолет А-50 был сбит над Азовским морем с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. По его словам, у США «сбивалки не выросли».
«Да врут, собаки, безбожно врут <...> Наш самолет никто не сбивал, тем более американцы. У них ещё сбивалки не выросли», — заявил Картаполов. Его слова передает РИА Новости.
23 февраля 2024 военкор Борис Рожин сообщил, что в Краснодарском крае на хуторе Трудовая Армения Каневского района упал самолет ДРЛО А-50. Площадь пожара из-за падения летательного аппарата составила примерно 250 квадратных метров. Ранее в СМИ сообщали, что якобы в Пентагоне признали, что ВСУ использовали ЗРК Patriot для удара по А-50 над Азовским морем.
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