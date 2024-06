Минфин США в разы расширит список компаний, за работу с которыми наложат санкции

12 июня 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Минфин США планирует ввести санкции почти против всех компаний из РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Минфин США планирует ужесточить санкционную политику по отношению к России. Так, на этой неделе планируется расширить список организаций за работу с которыми последуют вторичные санкции, передает The Financial Times со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что список вырастет в четыре раза, и в него войдут организации, санкции на которые не были связаны с украинским конфликтом. «После изменений, внесенных на этой неделе, это число возрастет до более чем до 4500 и будет охватывать почти все российские организации, которые уже подверглись санкциям, даже если это было сделано по причинам, отличным от прямой поддержки спецоперации на Украине», — передает The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Уточняется, что санкции коснутся Сбербанка, ВТБ и других банков. The Financial Times поясняет, что сейчас этот список состоит из 1200 позиций, в то время как после изменений он расширится до 4500. Сотрудничество с этими организациями будет означать для иностранных партнеров поддержку России в украинском конфликте и будет приравнено к сотрудничеству с оборонным сектором РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минфин США планирует ужесточить санкционную политику по отношению к России. Так, на этой неделе планируется расширить список организаций за работу с которыми последуют вторичные санкции, передает The Financial Times со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что список вырастет в четыре раза, и в него войдут организации, санкции на которые не были связаны с украинским конфликтом. «После изменений, внесенных на этой неделе, это число возрастет до более чем до 4500 и будет охватывать почти все российские организации, которые уже подверглись санкциям, даже если это было сделано по причинам, отличным от прямой поддержки спецоперации на Украине», — передает The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Уточняется, что санкции коснутся Сбербанка, ВТБ и других банков. The Financial Times поясняет, что сейчас этот список состоит из 1200 позиций, в то время как после изменений он расширится до 4500. Сотрудничество с этими организациями будет означать для иностранных партнеров поддержку России в украинском конфликте и будет приравнено к сотрудничеству с оборонным сектором РФ.