Минфин США в разы расширит список компаний, за работу с которыми наложат санкции

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Минфин США планирует ввести санкции почти против всех компаний из РФ Фото:
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Минфин США планирует ужесточить санкционную политику по отношению к России. Так, на этой неделе планируется расширить список организаций за работу с которыми последуют вторичные санкции, передает The Financial Times со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что список вырастет в четыре раза, и в него войдут организации, санкции на которые не были связаны с украинским конфликтом.

«После изменений, внесенных на этой неделе, это число возрастет до более чем до 4500 и будет охватывать почти все российские организации, которые уже подверглись санкциям, даже если это было сделано по причинам, отличным от прямой поддержки спецоперации на Украине», — передает The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Уточняется, что санкции коснутся Сбербанка, ВТБ и других банков.

The Financial Times поясняет, что сейчас этот список состоит из 1200 позиций, в то время как после изменений он расширится до 4500. Сотрудничество с этими организациями будет означать для иностранных партнеров поддержку России в украинском конфликте и будет приравнено к сотрудничеству с оборонным сектором РФ.

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Минфин США планирует ужесточить санкционную политику по отношению к России. Так, на этой неделе планируется расширить список организаций за работу с которыми последуют вторичные санкции, передает The Financial Times со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что список вырастет в четыре раза, и в него войдут организации, санкции на которые не были связаны с украинским конфликтом. «После изменений, внесенных на этой неделе, это число возрастет до более чем до 4500 и будет охватывать почти все российские организации, которые уже подверглись санкциям, даже если это было сделано по причинам, отличным от прямой поддержки спецоперации на Украине», — передает The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Уточняется, что санкции коснутся Сбербанка, ВТБ и других банков. The Financial Times поясняет, что сейчас этот список состоит из 1200 позиций, в то время как после изменений он расширится до 4500. Сотрудничество с этими организациями будет означать для иностранных партнеров поддержку России в украинском конфликте и будет приравнено к сотрудничеству с оборонным сектором РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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