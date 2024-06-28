Минздрав раскрыл, сколько пациентов с ботулизмом остаются в больницах

Минздрав РФ: в больницах остаются 108 пациентов с ботулизмом
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В больницах остаются 108 человек, которые лечатся от ботулизма, передает Минздрав РФ Фото:
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В настоящий момент в связи со вспышкой ботулизма в России в больницах остаются 108 пациентов. Из них 28 человек подключены к ИВЛ. Об этом сообщает Минздрав.

«В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом. Из них 24 человека — на ИВЛ», — подчеркнули в министерстве. Сообщение передает РИА Новости. Ранее отмечалось, что от ботулизма пострадали более 200 человек.

В середине июня в Подмосковье и Нижегородской области десятки человек начали массово обращаться в больницы с жалобами на отравление. У них обнаружили ботулизм. До этого пострадавшие заказывали готовую еду от «Кухни на районе». Деятельность компании была приостановлена на 90 дней, сообщает «Национальная служба новостей». Один человек по итогу скончался от ботулизма. Болезнь начала распространяться, передает 360.ru.

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В настоящий момент в связи со вспышкой ботулизма в России в больницах остаются 108 пациентов. Из них 28 человек подключены к ИВЛ. Об этом сообщает Минздрав. «В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом. Из них 24 человека — на ИВЛ», — подчеркнули в министерстве. Сообщение передает РИА Новости. Ранее отмечалось, что от ботулизма пострадали более 200 человек. В середине июня в Подмосковье и Нижегородской области десятки человек начали массово обращаться в больницы с жалобами на отравление. У них обнаружили ботулизм. До этого пострадавшие заказывали готовую еду от «Кухни на районе». Деятельность компании была приостановлена на 90 дней, сообщает «Национальная служба новостей». Один человек по итогу скончался от ботулизма. Болезнь начала распространяться, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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