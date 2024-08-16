В петербургском метро произошел коллапс

В Санкт-Петербурге движение поездов на «Спасской» и «Достоевская» остановлено
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция Летят журавли в метро Площадь 1905 года. Екатеринбург, метрополитен, пропускная система, новые турникеты, турникет в метро, проход в метро
Часть «оранжевой» ветки метро в Санкт-Петербурге недоступна Фото:

Жители Санкт-Петербурга столкнулись с затруднениями в дороге на работу из-за ограничений на части «оранжевой» ветки метро. Станции «Спасская» и «Достоевская» закрыты до 18 августа.

«Ограничения <…> возникли со строительно-монтажными работами на участке от „Спасской“ до строящейся станции „Горный институт“», — пишет «Фонтанка». Они будут закрыты до 18 августа, поезд по четвертой линии будет следовать только до «Лиговского проспекта».

В пресс-службе метрополитена порекомендовали воспользоваться станциями «Владимирская», «Сенная площадь» и «Садовая» и пересадочным узлом на станции «Площадь Александра Невского». Местные жители сообщают о коллапсе на этих станциях. Поток людей образовал затор, из-за этого там ввели ограничения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Санкт-Петербурга столкнулись с затруднениями в дороге на работу из-за ограничений на части «оранжевой» ветки метро. Станции «Спасская» и «Достоевская» закрыты до 18 августа. «Ограничения <…> возникли со строительно-монтажными работами на участке от „Спасской“ до строящейся станции „Горный институт“», — пишет «Фонтанка». Они будут закрыты до 18 августа, поезд по четвертой линии будет следовать только до «Лиговского проспекта». В пресс-службе метрополитена порекомендовали воспользоваться станциями «Владимирская», «Сенная площадь» и «Садовая» и пересадочным узлом на станции «Площадь Александра Невского». Местные жители сообщают о коллапсе на этих станциях. Поток людей образовал затор, из-за этого там ввели ограничения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...