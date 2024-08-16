Общество Транспорт В петербургском метро произошел коллапс В Санкт-Петербурге движение поездов на «Спасской» и «Достоевская» остановлено 16 августа 2024 в 11:15 Размер текста - 17 + Часть «оранжевой» ветки метро в Санкт-Петербурге недоступна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Санкт-Петербурга столкнулись с затруднениями в дороге на работу из-за ограничений на части «оранжевой» ветки метро. Станции «Спасская» и «Достоевская» закрыты до 18 августа. «Ограничения <…> возникли со строительно-монтажными работами на участке от „Спасской“ до строящейся станции „Горный институт“», — пишет «Фонтанка». Они будут закрыты до 18 августа, поезд по четвертой линии будет следовать только до «Лиговского проспекта». В пресс-службе метрополитена порекомендовали воспользоваться станциями «Владимирская», «Сенная площадь» и «Садовая» и пересадочным узлом на станции «Площадь Александра Невского». Местные жители сообщают о коллапсе на этих станциях. Поток людей образовал затор, из-за этого там ввели ограничения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители Санкт-Петербурга столкнулись с затруднениями в дороге на работу из-за ограничений на части «оранжевой» ветки метро. Станции «Спасская» и «Достоевская» закрыты до 18 августа. «Ограничения <…> возникли со строительно-монтажными работами на участке от „Спасской“ до строящейся станции „Горный институт“», — пишет «Фонтанка». Они будут закрыты до 18 августа, поезд по четвертой линии будет следовать только до «Лиговского проспекта». В пресс-службе метрополитена порекомендовали воспользоваться станциями «Владимирская», «Сенная площадь» и «Садовая» и пересадочным узлом на станции «Площадь Александра Невского». Местные жители сообщают о коллапсе на этих станциях. Поток людей образовал затор, из-за этого там ввели ограничения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям