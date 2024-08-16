В петербургском метро произошел коллапс

Жители Санкт-Петербурга столкнулись с затруднениями в дороге на работу из-за ограничений на части «оранжевой» ветки метро. Станции «Спасская» и «Достоевская» закрыты до 18 августа.
«Ограничения <…> возникли со строительно-монтажными работами на участке от „Спасской“ до строящейся станции „Горный институт“», — пишет «Фонтанка». Они будут закрыты до 18 августа, поезд по четвертой линии будет следовать только до «Лиговского проспекта».
В пресс-службе метрополитена порекомендовали воспользоваться станциями «Владимирская», «Сенная площадь» и «Садовая» и пересадочным узлом на станции «Площадь Александра Невского». Местные жители сообщают о коллапсе на этих станциях. Поток людей образовал затор, из-за этого там ввели ограничения.
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