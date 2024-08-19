Путин рассказал о главном кризисе, с которым столкнулась Россия

Президент России Владимир Путин заявил, что страна сталкивается с многочисленными кризисами. Речь, в первую очередь, про украинское направление, пояснил глава государства.
«Всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении», — сказал Путин. Такое заявление глава государстве сделал в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Путин добавил, что днем ранее обсудил с Алиевым вопросы урегулирования ситуации на Южном Кавказе. Сегодня эти обсуждения будут продолжены, продолжил он. По словам российского лидера, историческая вовлеченность Москвы в ситуацию в этом регионе, особенно за последние несколько лет, диктует стране необходимость участия в этих событиях. «Конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами», — резюмировал он.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом. Главу государства приняли в своей официальной резиденции «Зугульба» президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с женой Мехрибан Алиевой. Общение лидеров стран прошло в неформальной обстановке за ужином.
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