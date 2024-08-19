Путин рассказал о главном кризисе, с которым столкнулась Россия

Путин: Россия сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Путин провел в Баку российско-азербайджанские переговоры
Президент Путин провел в Баку российско-азербайджанские переговоры Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что страна сталкивается с многочисленными кризисами. Речь, в первую очередь, про украинское направление, пояснил глава государства. 

«Всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении», — сказал Путин. Такое заявление глава государстве сделал в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 

Путин добавил, что днем ранее обсудил с Алиевым вопросы урегулирования ситуации на Южном Кавказе. Сегодня эти обсуждения будут продолжены, продолжил он. По словам российского лидера, историческая вовлеченность Москвы в ситуацию в этом регионе, особенно за последние несколько лет, диктует стране необходимость участия в этих событиях. «Конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами», — резюмировал он. 

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом. Главу государства приняли в своей официальной резиденции «Зугульба» президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с женой Мехрибан Алиевой. Общение лидеров стран прошло в неформальной обстановке за ужином. 

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Президент России Владимир Путин заявил, что страна сталкивается с многочисленными кризисами. Речь, в первую очередь, про украинское направление, пояснил глава государства.  «Всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении», — сказал Путин. Такое заявление глава государстве сделал в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.  Путин добавил, что днем ранее обсудил с Алиевым вопросы урегулирования ситуации на Южном Кавказе. Сегодня эти обсуждения будут продолжены, продолжил он. По словам российского лидера, историческая вовлеченность Москвы в ситуацию в этом регионе, особенно за последние несколько лет, диктует стране необходимость участия в этих событиях. «Конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами», — резюмировал он.  Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом. Главу государства приняли в своей официальной резиденции «Зугульба» президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с женой Мехрибан Алиевой. Общение лидеров стран прошло в неформальной обстановке за ужином. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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