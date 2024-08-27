На трассе Сургут-Салехард произошло смертельное ДТП

Пешеход выбежал на трассу и погиб в дтп
На трассе Сургут-Салехард в ДТП погиб человек. Он выбежал на проезжую часть из-за чего на него наехал автомобиль Toyota. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.
«На автодороге Сургут-Салехард произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, пешеход выбежал на проезжую часть, в результате чего на него был совершен наезд автомобилем Toyota», — написано в telegram-канале ведомства.
Человек скончался на месте до прибытия скорой помощи. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
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