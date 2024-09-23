Врач объяснил, как себя чувствует Лия Ахеджакова при диагнозе, появившемся в сети

Врачи запретили 86-летней Лии Ахеджаковой лежать из-за воспаления седалищного нерва, сообщило издание Mash. Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, как себя может чувствовать звезда советских фильмов.
Врач пояснил, что воспаление седалищного нерва вызывает у человека жесточайшие боли, которые не позволяют ни сидеть, ни стоять, ни лежать. «Проблема заключается в том, что нерв отекает при воспалении, и мышцы, через которые он проходит, его сдавливают, потому что он стал больше. Соответственно, воспаление можно снять только движением. Да, при движении болезненность имеет место быть, но есть одно но. Когда мы двигаемся, происходит такой своего рода массаж и улучшение кровообращения нерва. Но как только мы легли, возникает просто продолжительное воспаление, которое будет очень долго и очень мучительно проходить.
Для пожилого человека в возрасте 86 лет, это диагноз достаточно тяжелый, потому что двигательная активность и так снижена, плюс еще болезненные ощущения, которые усугубляются состоянием больного. Конечно, в таком возрасте человек тяжелее переносит это», — пояснил врач.
Кондрахин пояснил, что в качестве лечения невролог прописывает тепло и движение, а также обезболивающие препараты. В острый период речь может идти и о госпитализации.
«Поэтому здесь надо поберечь себя и особенно опасаться возможных падений. И, да, с таким диагнозом нельзя лежать. Если речь идет о сне — это одно, другой разговор, если захочется просто прилечь и отдохнуть — такие моменты надо минимизировать, чтобы не провоцировать лишние боли», — резюмировал врач.
Звезда фильма «Служебный роман» недавно начала жаловаться на боли в спине, на фоне которых она не могла двигаться и наклоняться, а также актрису стала мучить бессонница. Врачи диагностировали у нее воспаление седалищного нерва и назначили курс терапии, сообщило издание Mash. Сама Ахеджакова с журналистами не общается и свое состояние здоровья не комментирует.
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