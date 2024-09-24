В России увеличат материнский капитал

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В бюджете РФ есть средства на увеличение маткапитала, заявил министр финансов Антон Силуанов
В бюджете РФ есть средства на увеличение маткапитала, заявил министр финансов Антон Силуанов Фото:

В России будет увеличен материнский капитал. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«В федеральном бюджете РФ предусмотрена его [маткапитала] индексация», — сообщил Антон Силуанов на заседании правительства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Ранее глава Минтруда сообщил о начале единовременных выплат россиянам, которые не успели полностью потратить средства маткапитала. Таким образом, обратившиеся в Соцфонд смогут получить на руки до 10 тысяч рублей, пишет RT.

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В России будет увеличен материнский капитал. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. «В федеральном бюджете РФ предусмотрена его [маткапитала] индексация», — сообщил Антон Силуанов на заседании правительства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее глава Минтруда сообщил о начале единовременных выплат россиянам, которые не успели полностью потратить средства маткапитала. Таким образом, обратившиеся в Соцфонд смогут получить на руки до 10 тысяч рублей, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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