В России увеличат материнский капитал

В бюджете РФ есть средства на увеличение маткапитала, заявил министр финансов Антон Силуанов
В России будет увеличен материнский капитал. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
«В федеральном бюджете РФ предусмотрена его [маткапитала] индексация», — сообщил Антон Силуанов на заседании правительства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Ранее глава Минтруда сообщил о начале единовременных выплат россиянам, которые не успели полностью потратить средства маткапитала. Таким образом, обратившиеся в Соцфонд смогут получить на руки до 10 тысяч рублей, пишет RT.
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