Встреча Байдена и Путина, доклад Белоусова президенту: о чем Песков рассказал журналистам

Песков: решение о посещении Россией саммита G20 еще не принято
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин продолжает оставаться открытым к переговорам с зарубежными лидерами Фото:

Президент России Владимир Путин потенциально не против встретиться с главой США Джо Байденом, как и другими лидерами государств. Однако пока разговоров о посещении саммита стран Большой двадцатки (G20) не велось. Именно там могла бы произойти встреча Путина и Байдена. Также стало известно, что министр обороны РФ Андрей Белоусов обращался к Путину по поводу взятия Угледара. Эти и другие заявления официального представителя Кремля Дмитрий Пескова — в материале URA.RU.

Личная встреча Путина и Байдена

Ранее журналисты спросили у Джо Байдена, встретился бы он с Владимиром Путиным лично, если бы он посетил саммит G20. Далее уже Пескова спросили, могла бы такая встреча произойти. Официальный представитель Кремля ответил, что Владимир Путин продолжает оставаться открытым к зарубежным контактам. Однако пока официально разговоров по поводу посещения Россией саммита «Большой двадцатки» не велось.

Белоусов консультировался с президентом

В Кремле вновь напомнили, что Владимиру Путину активно получает доклады от Минобороны РФ по поводу обстановки в зоне спецоперации на Украине. Соответственно, его информировали и по поводу ситуации с Угледаром. По этому вопросу к Путину с докладом лично обращался министр обороны Андрей Белоусов.

Работа в день рождения

Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин в свой день рождения 7 октября будет работать. Он проведет ряд закрытых рабочих встреч. Далее будут мероприятия с лидерами стран СНГ. В Кремле пообещали дополнительно проинформировать о мероприятиях.

Украина играет с огнем

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Украина продолжает создавать угрозу безопасности Запорожской атомной электростанции, она играет с огнем. Россия активно доводит соответствующую информацию до сотрудников МАГАТЭ.

Песков отметил, что в ближайшее время между Путиным и директором агентства Рафаэлем Грос не запланировано никаких контактов. До этого ГУР Украины 4 октября организовало убийство сотрудника Запорожской АЭС.

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Президент России Владимир Путин потенциально не против встретиться с главой США Джо Байденом, как и другими лидерами государств. Однако пока разговоров о посещении саммита стран Большой двадцатки (G20) не велось. Именно там могла бы произойти встреча Путина и Байдена. Также стало известно, что министр обороны РФ Андрей Белоусов обращался к Путину по поводу взятия Угледара. Эти и другие заявления официального представителя Кремля Дмитрий Пескова — в материале URA.RU. Ранее журналисты спросили у Джо Байдена, встретился бы он с Владимиром Путиным лично, если бы он посетил саммит G20. Далее уже Пескова спросили, могла бы такая встреча произойти. Официальный представитель Кремля ответил, что Владимир Путин продолжает оставаться открытым к зарубежным контактам. Однако пока официально разговоров по поводу посещения Россией саммита «Большой двадцатки» не велось. В Кремле вновь напомнили, что Владимиру Путину активно получает доклады от Минобороны РФ по поводу обстановки в зоне спецоперации на Украине. Соответственно, его информировали и по поводу ситуации с Угледаром. По этому вопросу к Путину с докладом лично обращался министр обороны Андрей Белоусов. Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин в свой день рождения 7 октября будет работать. Он проведет ряд закрытых рабочих встреч. Далее будут мероприятия с лидерами стран СНГ. В Кремле пообещали дополнительно проинформировать о мероприятиях. Украина продолжает создавать угрозу безопасности Запорожской атомной электростанции, она играет с огнем. Россия активно доводит соответствующую информацию до сотрудников МАГАТЭ. Песков отметил, что в ближайшее время между Путиным и директором агентства Рафаэлем Грос не запланировано никаких контактов. До этого ГУР Украины 4 октября организовало убийство сотрудника Запорожской АЭС.
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