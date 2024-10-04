Белоусов обращался к Путину по поводу Угледара

Песков заявил, что Белоусов обращался к Путину по вопросу взятия Угледара
© Служба новостей «URA.RU»
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов, андрей белоусов
Белоусов выступил перед Путиным с докладом о взятии Угледара Фото:

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов обращался к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу взятия Угледара. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Путин регулярно проводит встречи и получает доклады. Среди них был и доклад министра обороны», — отметил Песков.

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Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов обращался к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу взятия Угледара. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Путин регулярно проводит встречи и получает доклады. Среди них был и доклад министра обороны», — отметил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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