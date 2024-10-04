Белоусов обращался к Путину по поводу Угледара

Белоусов выступил перед Путиным с докладом о взятии Угледара
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов обращался к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу взятия Угледара. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Путин регулярно проводит встречи и получает доклады. Среди них был и доклад министра обороны», — отметил Песков.
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