Российского дипломата объявили персоной нон-грата в Австрии

Австрия объявила российского дипломата персоной нон-грата. Причиной стала его встреча с топ-менеджером нефтегазовой компании OMV, который обвиняется в шпионаже. Информация об этом появилась в местных СМИ.
«Спустя несколько дней после того, как стало известно о подозрении в шпионаже в отношении нефтегазовой и химической компании OMV, Австрия объявила российского дипломата „нежелательной персоной“», — указано в материале Kurier. Также отмечается, что дипломат уже покинул страну.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что со стороны России будет выслан другой дипломат аналогичного должностного уровня. Об этом сообщали РИА Новости.
