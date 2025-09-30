Открытки и поздравления на День сухопутных войск: теплые слова и красивые картинки

В России 1 октября отметят День сухопутных войск. Он посвящен всем, кто связан с этим родом войск: от курсантов и действующих офицеров до ветеранов и конструкторов военной техники. История праздника, традиции и варианты поздравлений — в материале URA.RU.
Когда отмечают День сухопутных войск
Дата праздника установлена указом президента РФ в 2006 году. Ежегодно его отмечают 1 октября. В этот день чествуют военнослужащих, которые служат в мотострелковых, артиллерийских, ракетных и других подразделениях, составляющих основу армии России.
История праздника
Сухопутные войска — самые многочисленные и старейшие войска Вооруженных сил. Их история уходит корнями в XVII век, когда при Петре I началось формирование регулярной армии.
Официальное учреждение профессионального праздника связано с 1 октября 1550 года. В этот день Иван Грозный подписал указ о создании постоянного стрелецкого войска. Дата была выбрана как символическое начало истории сухопутных войск России.
Сегодня праздник служит напоминанием о важной роли сухопутных войск в защите страны. От Смутного времени и Отечественной войны 1812 года до Великой Отечественной и современности.
Традиции праздника
Хотя День сухопутных войск не является официальным выходным, он имеет важное значение для армии и общества. В этот день в воинских частях проводят построения, награждения отличившихся военнослужащих и торжественные мероприятия. Ветеранов приглашают на встречи с молодежью, где они рассказывают о службе и боевых традициях. В военных музеях открываются тематические экспозиции, проходят лекции и экскурсии.
Поздравления с Днем сухопутных войск 2025
Для сослуживцев:
- Дорогие коллеги! Пусть сила, мужество и стойкость сухопутных войск всегда будут примером для будущих поколений. Здоровья, успехов и мирного неба над головой!
- Уважаемые офицеры и солдаты! Ваша служба — это символ мужества и преданности Родине. Пусть вас всегда сопровождают удача, уважение и любовь близких.
- Коллеги, с праздником! Пусть ваша дорога будет ровной, оружие надежным, а будущее светлым и мирным.
- День сухопутных войск — это день силы, отваги и братства. Желаем вам крепкого здоровья, карьерных успехов и уверенности в завтрашнем дне!
- Пусть ваша служба будет почетной и безопасной, а семья — опорой и вдохновением. С праздником, дорогие сослуживцы!
Для друзей:
- С Днем сухопутных войск! Пусть твоя жизнь будет такой же крепкой, как армейская закалка, и такой же надежной, как плечо боевого товарища.
- Дружище, поздравляю! Желаю тебе силы духа, уверенности и побед во всех начинаниях.
- С праздником! Ты настоящий защитник, и пусть твои дела всегда приносят радость и уважение.
- Пусть в твоей жизни будут только мирные дороги и светлые горизонты. С Днем сухопутных войск!
- Поздравляю! Желаю стойкости, как у солдата, и счастья, как у человека, который всегда идет к своей цели.
Для смс:
- С Днем сухопутных войск! Крепкого здоровья, мирного неба и надежных товарищей рядом.
- Поздравляю с праздником! Пусть сила и мужество всегда будут с тобой.
- С праздником сухопутных войск! Побед в службе и в жизни.
- Пусть каждый твой шаг будет уверенным, а дорога — светлой. С Днем сухопутных войск!
- С праздником! Удачи, благополучия и крепкой дружбы в любых условиях.
Открытки к Дню сухопутных войск 2025
