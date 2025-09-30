Открытки и поздравления на День сухопутных войск: теплые слова и красивые картинки

День сухопутных войск в России отмечают 1 октября 2025
Сухопутные войска отмечают свой праздник 1 октября
Сухопутные войска отмечают свой праздник 1 октября

В России 1 октября отметят День сухопутных войск. Он посвящен всем, кто связан с этим родом войск: от курсантов и действующих офицеров до ветеранов и конструкторов военной техники. История праздника, традиции и варианты поздравлений — в материале URA.RU.

Когда отмечают День сухопутных войск

Дата праздника установлена указом президента РФ в 2006 году. Ежегодно его отмечают 1 октября. В этот день чествуют военнослужащих, которые служат в мотострелковых, артиллерийских, ракетных и других подразделениях, составляющих основу армии России.

История праздника

Сухопутные войска — самые многочисленные и старейшие войска Вооруженных сил. Их история уходит корнями в XVII век, когда при Петре I началось формирование регулярной армии.

Официальное учреждение профессионального праздника связано с 1 октября 1550 года. В этот день Иван Грозный подписал указ о создании постоянного стрелецкого войска. Дата была выбрана как символическое начало истории сухопутных войск России.

Сегодня праздник служит напоминанием о важной роли сухопутных войск в защите страны. От Смутного времени и Отечественной войны 1812 года до Великой Отечественной и современности.

Традиции праздника

Хотя День сухопутных войск не является официальным выходным, он имеет важное значение для армии и общества. В этот день в воинских частях проводят построения, награждения отличившихся военнослужащих и торжественные мероприятия. Ветеранов приглашают на встречи с молодежью, где они рассказывают о службе и боевых традициях. В военных музеях открываются тематические экспозиции, проходят лекции и экскурсии.

Поздравления с Днем сухопутных войск 2025

Для сослуживцев:

  • Дорогие коллеги! Пусть сила, мужество и стойкость сухопутных войск всегда будут примером для будущих поколений. Здоровья, успехов и мирного неба над головой!
  • Уважаемые офицеры и солдаты! Ваша служба — это символ мужества и преданности Родине. Пусть вас всегда сопровождают удача, уважение и любовь близких.
  • Коллеги, с праздником! Пусть ваша дорога будет ровной, оружие надежным, а будущее светлым и мирным.
  • День сухопутных войск — это день силы, отваги и братства. Желаем вам крепкого здоровья, карьерных успехов и уверенности в завтрашнем дне!
  • Пусть ваша служба будет почетной и безопасной, а семья — опорой и вдохновением. С праздником, дорогие сослуживцы!

Для друзей:

  • С Днем сухопутных войск! Пусть твоя жизнь будет такой же крепкой, как армейская закалка, и такой же надежной, как плечо боевого товарища.
  • Дружище, поздравляю! Желаю тебе силы духа, уверенности и побед во всех начинаниях.
  • С праздником! Ты настоящий защитник, и пусть твои дела всегда приносят радость и уважение.
  • Пусть в твоей жизни будут только мирные дороги и светлые горизонты. С Днем сухопутных войск!
  • Поздравляю! Желаю стойкости, как у солдата, и счастья, как у человека, который всегда идет к своей цели.

Для смс:

  • С Днем сухопутных войск! Крепкого здоровья, мирного неба и надежных товарищей рядом.
  • Поздравляю с праздником! Пусть сила и мужество всегда будут с тобой.
  • С праздником сухопутных войск! Побед в службе и в жизни.
  • Пусть каждый твой шаг будет уверенным, а дорога — светлой. С Днем сухопутных войск!
  • С праздником! Удачи, благополучия и крепкой дружбы в любых условиях.

Открытки к Дню сухопутных войск 2025

С Днем сухопутных войск — здоровья, мужества и мирного неба!
С Днем сухопутных войск — здоровья, мужества и мирного неба!
Скачать

Скачать

Пусть сила духа и верность Родине всегда ведут тебя вперед
Пусть сила духа и верность Родине всегда ведут тебя вперед
Скачать

Скачать

С праздником! Удачи в службе и счастья в жизни
С праздником! Удачи в службе и счастья в жизни
Скачать

Скачать

Желаю стойкости солдата и тепла домашнего очага
Желаю стойкости солдата и тепла домашнего очага
Скачать

Скачать

Пусть каждый день приносит уверенность, уважение и победы
Пусть каждый день приносит уверенность, уважение и победы
Скачать

Скачать

С Днем сухопутных войск — мира, благополучия и надежных товарищей рядом!
С Днем сухопутных войск — мира, благополучия и надежных товарищей рядом!
Скачать

Скачать

Пусть твой путь будет светлым, а служба почетной и безопасной
Пусть твой путь будет светлым, а служба почетной и безопасной
Скачать

Скачать

Желаю крепкого здоровья, силы духа и удачи во всем
Желаю крепкого здоровья, силы духа и удачи во всем
Скачать

Скачать

С праздником мужества и чести — успехов и крепкой дружбы!
С праздником мужества и чести — успехов и крепкой дружбы!
Скачать

Скачать

Пусть Родина гордится тобой, а близкие всегда поддерживают
Пусть Родина гордится тобой, а близкие всегда поддерживают
Скачать

Скачать

