Минтранс обязал авиакомпании разобраться с ценами на билеты к сентябрю

Все авиакомпании РФ должны разработать ценовые политики к сентябрю 2025 года, в соответствии с которым они будут формировать стоимость билетов. Об этом сообщила директор департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Вероника Ходырева.
«Если у них ее [ценовой политики] не будет, значит, это будет нарушение приказа», — сказала Ходырева на круглом столе в Совете Федерации. На заседании поднимались вопросы о регулировании цен на авиабилеты.
Кроме того, «Аэрофлот» и S7 по согласованию с ФАС обязались продавать не менее 60% билетов по цене ниже экономически обоснованного тарифа и менее 2,5% билетов по максимальному тарифу. Также были введены «инициативные льготные программы» для отдельных категорий граждан в рамках их коммерческой политики.
Ранее стало известно, что в течение первых одиннадцати месяцев 2024 года стоимость авиаперелетов в России выросла на 11%. В среднем цена билета увеличилась на 900 рублей.
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