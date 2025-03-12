Петербуржец вывернул полицейскому палец из-за желания поспать в автобусе

В Петербурге мужчина вывернул сотруднику полиции палец руки из-за желания поспать в автобусе. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.
«Когда инспектор полиции попросил обвиняемого проследовать с ним в служебный автомобиль, последний, применив силу, вывернул сотруднику полиции большой палец правой руки», — пишет прокуратура города. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.
События разворачивались ранним утром, когда водитель общественного транспорта не смог самостоятельно убедить пассажира выйти из автобуса. В результате на место были вызваны сотрудники полиции. После предъявления служебных удостоверений и требования следовать за ними, мужчина совершил нападение на одного из полицейских, причинив ему физическую травму. Сам мужчина пояснил, что просто хотел спать.
Обвиняемому предъявлено обвинение, предусматривающее наказание за применение насилия в отношении представителя власти. Теперь дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.
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