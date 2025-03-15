В Ленобласти сотрудниками полиции был ликвидирован подпольный цех по производству алкогольной продукции. Злоумышленники использовали складское помещение для нелегального изготовления спиртных напитков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Злоумышленники оборудовали подпольный цех на территории складского помещения в поселке Ульяновка Тосненского района Ленобласти. Готовую продукцию бутлегеры развозили на личных автомобилях и продавали с рук», — пишет Ирина Волк в своем telegram-канале.
Полиция задержала четырех граждан из ближнего зарубежья, которые на момент прибытия силовиков занимались разливом спиртосодержащей жидкости по емкостям. Трое из задержанных были допрошены в качестве подозреваемых и впоследствии арестованы. Четвертый задержанный оказался нарушителем миграционного законодательства и был отправлен в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения из страны.
В ходе осмотра склада было изъято более 600 пластиковых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, свыше 300 бутылок водки с логотипом известного бренда и около 100 канистр со спиртом. Общий вес изъятых фальсифицированных напитков превысил четыре тонны. Также были обнаружены оборудование для розлива алкоголя, пустая тара и мобильные телефоны, содержащие данные о незаконной деятельности. Возбуждено уголовное дело, касающееся незаконного предпринимательства с производством алкогольной продукции.
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